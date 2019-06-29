رسميا - مانشستر يونايتد يضم صفقته الثانية.. آرون بيساكا

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا عن ضم آرون وان بيساكا مدافع كريستال بالاس بعقد يمتد لخمسة مواسم مع أحقية التمديد لعام إضافي.

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه :"نحن سعداء لضم بيساكا، المدافع صاحب الـ21 عاما فاز بجائزة أفضل لاعب باختيار الجماهير وأيضا باختيار اللاعبين في موسمه الأول الكامل".

وصرح أولي جونار سولشاير مدرب الفريق عن اللاعب قائلا :"آرون يعد واحدا من أفضل المدافعين الواعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمتلك أخلاقيات العمل الصحيحة والموهبة والعقلية للعب لمانشستر يونايتد ويلائم نوعية اللاعبين الذين نبحث عنهم ونحاول ضمهم للتطور والتقدم".

وواصل المدرب النرويجي :"آرون صغير في السن ولاعب طموح ويرغب في التعلم وهو أمر مهم في عمره".

وتابع "أنا سعيد للغاية لأنه وقع معنا ونتطلع لاستمراره في تطوره الرائع".

شبكة سكاي سبورتس قالت في وقت سابق إن الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد دفع 45 مليون جنيه إسترليني إلى جانب 5 ملايين إضافات.

في حين أن بيساكا الذي مثل منتخب إنجلترا تحت 21 عاما قال :"إنه شعور لا يوصف وشرف لي أن يطلق علي وصف لاعب لمانشستر يونايتد وهو شيء أعرف أن لاعبين قلائل تمتعوا به".

وواصل "لا يمكنني الانتظار حتى انضمامي لباقي اللاعبين، سأحصل على إجازة صغيرة الآن بعد المشاركة مع منتخب الشباب".

وأتم "لكنني أتطلع للعمل والتدرب مع المدرب وزملائي الجدد خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد".

وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى الفريق الأول قادما من الأكاديمية في يناير 2018.

وشارك بيساكا خلال الموسم الجاري في 39 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها 4 أهداف.

وضم يونايتد أولى صفقاته في السوق الصيفية، دانييل جيمس جناح سوانزي سيتي.

في حين أنه رحل عن صفوفه الثنائي أندير هيريرا وأنطونيو فالنسيا بعد انتهاء مدة تعاقدهما مع النادي الإنجليزي.

وسيبدأ مانشستر يونايتد جولته التحضيرية يوم 13 من شهر يوليو المقبل سيواجه خلالها فريقي بيرث جلوري وليدز يونايتد.

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