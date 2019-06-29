تقرير - بارما تقدم بعرض لضم بالوتيللي بعد نهاية عقده مع مارسيليا

السبت، 29 يونيو 2019 - 12:45

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيللي - مرسيليا

قدم نادي بارما عرضا نهائيا وأخيرا إلى ماريو بالوتيللي للانضمام إلى صفوفه بعد نهاية عقده مع مارسيليا خلال الصيف الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "جازيتا دي بارما" الإيطالية.

ماريو بالوتيللي

النادي : أولمبيك مرسيليا

بارما

وقالت الصحيفة إن النادي الإيطالي قدم عرضا لصاحب الـ28 عاما :"إما أن تقبله أو لا، لن يقدم النادي غيره".

ويستعد الدولي الإيطالي للرحيل عن مارسيليا بنهاية عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الشهر الجاري، بعد أن وقع على عقد انتقال مجاني معه لمدة 6 أشهر خلال شهر يناير الماضي.

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وقدم نادي بارما عرضا بدفع راتب يقدر بـ2 مليون يورو لمدة موسم بجانب الإضافات.

وشارك بالوتيللي بقميص مارسيليا في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف.

وكانت آخر مرة لعب بالوتيللي خلالها في إيطاليا، حينما انضم معارا إلى ميلان قادما من ليفربول في صيف 2015.

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