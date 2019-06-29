مدرب مدغشقر: سنهاجم نيجيريا.. لن نلجأ للدفاع
السبت، 29 يونيو 2019 - 12:35
كتب : هاني العوضي
رفع نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر من راية التحدي قبل مواجهة نيجيريا غدا السبت مؤكدا اعتماد فريقه على الهجوم في اللقاء.
مدغشقر تحتل المركز الثاني في المجموعة الثاية برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن نيجيريا، واللقاء سيحدد مسار الصدارة بشكل كبير.
وقال ديبوي خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "فخور جدا بلاعبي فريقي، قدمنا أداء جيدا في المباراتين رغم كونها أول منافسة لنا بالبطولة، وحاولنا التغلب على الإرهاق في المباراتين السابقتين".
وأضاف "أعلم أننى أثق في لاعبيني فقط رغم قوة المنافس وهم على مسؤولية البطولة رغم قوة نيجريا ولكننى أثق فى كل لاعبى فريقى. لم يحالفنا الحظ لكننا لعبنا بشكل جيد".
وتابع "في كل الأحوال سنعطي أفضل ما بوسعنا ونحن نلعب بشكل جيد ونفوز بالاستحواذ دائما وسيكون لنا الاستحواذ وسنهاجم نيجيريا ولن نلجأ للدفاع فنحن أتينا للعب بشكل جيد رغم قوة الخصم".
أما هيبا مادا لاعب مدغشقر فقال: "ليس هناك أي سر في التألق، أمضينا عامين ونصف وهناك ترابط أخوي بين اللاعبين وهو كلمة السر فى التواجد بالملعب".
وأضاف "نيجيريا فريق قوي لكن الكرة الآن تتقدم وتتطور وليس هناك فروقات كبيرة بين الفرق ولدينا حافز التأهل".
وتابع "نحن نلعب بشكل واحد أمام جميع الفرق، والمهم هو حافز الفوز فجميعها مباريات نهائية، ويمكننا الفوز بنقطة والتأهل كأفضل ثاني، تحقيق 4 نقاط حتى الآن أمر جيد وهو ما يضعنا في ضغط أقل قليلا، والشيء الأهم الاستحواذ على الكرة واللعب بشكل جيد".
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