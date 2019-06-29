مدرب مدغشقر: سنهاجم نيجيريا.. لن نلجأ للدفاع

رفع نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر من راية التحدي قبل مواجهة نيجيريا غدا السبت مؤكدا اعتماد فريقه على الهجوم في اللقاء.

مدغشقر تحتل المركز الثاني في المجموعة الثاية برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن نيجيريا، واللقاء سيحدد مسار الصدارة بشكل كبير.

وقال ديبوي خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "فخور جدا بلاعبي فريقي، قدمنا أداء جيدا في المباراتين رغم كونها أول منافسة لنا بالبطولة، وحاولنا التغلب على الإرهاق في المباراتين السابقتين".

وأضاف "أعلم أننى أثق في لاعبيني فقط رغم قوة المنافس وهم على مسؤولية البطولة رغم قوة نيجريا ولكننى أثق فى كل لاعبى فريقى. لم يحالفنا الحظ لكننا لعبنا بشكل جيد".

وتابع "في كل الأحوال سنعطي أفضل ما بوسعنا ونحن نلعب بشكل جيد ونفوز بالاستحواذ دائما وسيكون لنا الاستحواذ وسنهاجم نيجيريا ولن نلجأ للدفاع فنحن أتينا للعب بشكل جيد رغم قوة الخصم".