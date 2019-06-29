مدرب نيجيريا: مهارات مدغشقر تمنحهم أفضلية التهديف.. ونبحث عن الصدارة

رجح جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا من كفة نظيره الملغاشي في التسجيل قبل مواجهة الفريقين غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

نيجيريا ضمنت تأهلها إلى الدوري التالي بعد تحقيق انتصارين على كل من غينيا وبوروندي، والمدرب الألماني يبحث عن الصدارة.

وقال روهر خلال المؤتمر الصحفي: "لا أظن أن منتخب مدغشقر يشعر بالإرهاق فهم فريق جيد ولديهم مدرب محترم وبالتأكيد ستكون مباراة قوية ولكن نيجيريا فريق قوي والخبرة تكون لدينا أفضل".

وأضاف "بالتأكيد سيكون هناك تعديلات فى التشكيل، وأريد أن أشرك جميع اللاعبين فتلك بطولة ونحن بحاجة لوجود كل اللاعبين".

وتابع "المصابون في طريقهم للتعافي ويقومون بتدريبات خاصة ولكنهم لن يشاركوا فى مباراة الغد لأننى لا أريد المخاطرة".

وعن أسلوب لعب المنافس الملغاشي "مهارات مدغشقر تمنحهم الأفضلية في التهديف وستكون مباراة مثيرة للاهتمام، وستكون الضربات الحرة والركنيات هي العامل الذي سيرجح من سيفوز".