مدرب نيجيريا: مهارات مدغشقر تمنحهم أفضلية التهديف.. ونبحث عن الصدارة

السبت، 29 يونيو 2019 - 12:06

كتب : هاني العوضي

جيرنوت روهر - أحمد موسى - نيجيريا

رجح جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا من كفة نظيره الملغاشي في التسجيل قبل مواجهة الفريقين غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

نيجيريا ضمنت تأهلها إلى الدوري التالي بعد تحقيق انتصارين على كل من غينيا وبوروندي، والمدرب الألماني يبحث عن الصدارة.

وقال روهر خلال المؤتمر الصحفي: "لا أظن أن منتخب مدغشقر يشعر بالإرهاق فهم فريق جيد ولديهم مدرب محترم وبالتأكيد ستكون مباراة قوية ولكن نيجيريا فريق قوي والخبرة تكون لدينا أفضل".

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وأضاف "بالتأكيد سيكون هناك تعديلات فى التشكيل، وأريد أن أشرك جميع اللاعبين فتلك بطولة ونحن بحاجة لوجود كل اللاعبين".

وتابع "المصابون في طريقهم للتعافي ويقومون بتدريبات خاصة ولكنهم لن يشاركوا فى مباراة الغد لأننى لا أريد المخاطرة".

وعن أسلوب لعب المنافس الملغاشي "مهارات مدغشقر تمنحهم الأفضلية في التهديف وستكون مباراة مثيرة للاهتمام، وستكون الضربات الحرة والركنيات هي العامل الذي سيرجح من سيفوز".

واختتم "من المهم أن ننهي مباريات المجموعة كمتصدرين وبالتأكيد سيكون ذلك أفضل لنا".

أما أحمد موسى قائد النسور الخضراء فقال: "هذه ليست آخر مباراة يكون فيها صعوبات ونحن على أتم استعداد للقاء، بالتأكيد لدينا أزمات ولكن لن ندعها تهزمنا وهو ما حدث قبل المباراة السابقة وخرجنا منها قبل المباراة الماضية".

وأشار "نحن نلعب بجدية مع منتخبنا وأيضا في أنديتنا وهذا عملنا الذي نقوم به على أكمل وجه. أزمة الأموال ليست فى نيجريا فقط ولكنها في إفريقيا كلها فالحكومات لا تهتم بأموال اللاعبين".

وأتم "نحن الآن في حالة جيدة وسوف نقوم بحل تلك المشاكل".

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