مواعيد مباريات السبت 29-6-2019 والقناة الناقلة لقمة الكاميرون وغانا

يوم السبت، يسدل الستار على الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019. جولة، تنتهي بمواجهة مرتقبة بين المنتخبين العملاقين، غانا والكاميرون.

يلتقي الأخيران في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة وتنقل قناة beIN sports MAX 1 المباراة وكذلك قناة Time Sports.

القناتان تنقلان أيضا مباراتي أنجولا وموريتانيا، وبنين وغينيا بيساو. الأولى تبدأ في الرابعة والنصف عصرا والثانية في الساعة العاشرة مساء.

وتختتم مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا 2019 بمواجهة أوروجواي وبيرو والتي تنطلق الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN sports MAX 3.

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