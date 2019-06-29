مواعيد مباريات السبت 29-6-2019 والقناة الناقلة لقمة الكاميرون وغانا

السبت، 29 يونيو 2019 - 00:08

كتب : FilGoal

الكاميرون - غينيا بيساو

يوم السبت، يسدل الستار على الجولة الثانية في دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019. جولة، تنتهي بمواجهة مرتقبة بين المنتخبين العملاقين، غانا والكاميرون.

يلتقي الأخيران في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة وتنقل قناة beIN sports MAX 1 المباراة وكذلك قناة Time Sports.

القناتان تنقلان أيضا مباراتي أنجولا وموريتانيا، وبنين وغينيا بيساو. الأولى تبدأ في الرابعة والنصف عصرا والثانية في الساعة العاشرة مساء.

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وتختتم مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كوبا أمريكا 2019 بمواجهة أوروجواي وبيرو والتي تنطلق الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN sports MAX 3.

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كأس إفريقيا كوبا أمريكا

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