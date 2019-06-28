أمرابط أفضل لاعب في انتصار المغرب على كوت ديفوار ويُصرح: افتقد حمد الله ولكن

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 21:13

كتب : عاطف شادي

أمرابط - المغرب - كوت ديفوار

أعلنت اللجنة الفنية لبطولة الأمم الإفريقية فوز المغربي نور الدين أمرابط بجائزة أفضل لاعب في لقاء منتخب بلاده أمام كوت ديفوار.

منتخب المغرب انتصر على كوت ديفوار بهدف مقابل لا شيء في قمة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار المغرب جاء عن طريق يوسف النصيري بعد مجهود ولا أروع من نور الدين أمرابط.

أخبار متعلقة

مغرب جميل تقرير مغربي: إصابة خالد بوطيب في الركبة.. شكوك حول مشاركته أمام كوت ديفوار مدرب جنوب إفريقيا: الحرارة أثرت علينا.. سنلعب على الفوز أمام المغرب مدرب كوت ديفوار: لم نضع زاها على مقاعد البدلاء بسبب لقاء المغرب.. المنافسة قوية

وحصد أمرابط جائزة أفضل لاعب في المباراة، قبل أن يتحدث قائلا: "المواجهة كانت صعبة للغاية".

وأضاف "افتقد عبد الرزاق حمد الله ولكن المجموعة تؤدي بصورة جماعية رائعة. نجحنا في التأهل".

وواصل "تعرضت لإصابة بالتواء في الكاحل في نهاية اللقاء ولكن إصابة بسيطة".

وسيطر المغاربة على مجريات المواجهة القوية واقتنصوا 3 نقاط لينفردوا بصدارة المجموعة الرابعة في البطولة القارية رافعين رصيدهم إلى 6 نقاط.

ويضمن المغرب تأهله إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة إن لم يفز فريق جنوب إفريقيا على ناميبيا في مباراة تنطلق بعد قليل.

وتوقف رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما لا رصيد لجنوب إفريقيا أو ناميبيا.

اقرأ أيضا

ورطة تونسية

بيان رسمي - اتحاد الكرة: لاعبو المنتخب لم يدلوا بتصريحات.. نشرناها بطريق الخطأ

مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف لاعبي شمال إفريقيا وسوريا وفلسطين الموسم المقبل

صلاح والمحمدي يدافعان عن وردة "يتعرض لمؤامرة خبيثة"

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: رفض مقترح بإلغاء كأس مصر بسبب المنتخب الأولمبي

اتحاد الكرة يعلن تخفيض عقوبة إيقاف وردة حتى نهاية الدور الأول فقط

مصر 2019 المغرب

نرشح لكم

أخر الأخبار

سيف زاهر يشرح تفاصيل ما حدث في واقعة عمرو وردة.. وكيف توصل اتحاد الكرة للعفو عنه 4 دقيقة | مصر 2019
بالفيديو - تأهبوا لكلاسيكو مثير.. الأرجنتين تتجهز للبرازيل بإسقاط فنزويلا 40 دقيقة | أمريكا
المنتخب يستدعي أبو جبل للتدريب فقط ساعة | مصر 2019
رسميا – أتليتكو مدريد يتوصل لاتفاق لضم لاعب بارانينسي البرازيلي ساعة | أوروبا
في الجول يكشف – موعد عودة عماد السيد لتدريبات الزمالك ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – اتفاق بين طبيبي الزمالك والمنتخب على ضرورة إجراء جراحة جنش في ألمانيا ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك