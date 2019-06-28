أمرابط أفضل لاعب في انتصار المغرب على كوت ديفوار ويُصرح: افتقد حمد الله ولكن

أعلنت اللجنة الفنية لبطولة الأمم الإفريقية فوز المغربي نور الدين أمرابط بجائزة أفضل لاعب في لقاء منتخب بلاده أمام كوت ديفوار.

منتخب المغرب انتصر على كوت ديفوار بهدف مقابل لا شيء في قمة الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف انتصار المغرب جاء عن طريق يوسف النصيري بعد مجهود ولا أروع من نور الدين أمرابط.

وحصد أمرابط جائزة أفضل لاعب في المباراة، قبل أن يتحدث قائلا: "المواجهة كانت صعبة للغاية".

وأضاف "افتقد عبد الرزاق حمد الله ولكن المجموعة تؤدي بصورة جماعية رائعة. نجحنا في التأهل".

وواصل "تعرضت لإصابة بالتواء في الكاحل في نهاية اللقاء ولكن إصابة بسيطة".

وسيطر المغاربة على مجريات المواجهة القوية واقتنصوا 3 نقاط لينفردوا بصدارة المجموعة الرابعة في البطولة القارية رافعين رصيدهم إلى 6 نقاط.

ويضمن المغرب تأهله إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة إن لم يفز فريق جنوب إفريقيا على ناميبيا في مباراة تنطلق بعد قليل.

وتوقف رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما لا رصيد لجنوب إفريقيا أو ناميبيا.

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