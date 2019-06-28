خاص مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: رفض مقترح بإلغاء كأس مصر بسبب المنتخب الأولمبي
الجمعة، 28 يونيو 2019 - 15:31
كتب : عاطف شادي
رفض اتحاد الكرة مقترحا من أحد أعضاء مجلس الإدارة بإلغاء ما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر، بحجة ترك المساحة للمنتخب الأولمبي للإعداد جيدا لخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
بطولة كأس مصر من المقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٨ أغسطس وحتى ٩ سبتمبر المقبلين.
ويخوض المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين تحت ٢٣ سنة في شهر نوفمبر المقبل بمصر، والتي ستحسم المتأهلين عن قارة إفريقيا لأولمبياد طوكيو.
وكشف مصدر باتحاد الكرة لـFilGoal.com عن أن عضو بالمجلس تقدم باقتراح لإلغاء ما تبقى من مباريات بكأس مصر خلال شهري أغسطس وسبتمبر حتى تكون هناك مساحة للمنتخب الأولمبي لخوض مباريات دولية في الفترة من ٢ حتى ١٠ سبتمبر المقبل، وحتى يستعد بصورة جيدة لتصفيات التأهل.
ورفض أعضاء المجلس مقترح العضو وأكدوا أن إلغاء الكأس سيكلف الجبلاية ملايين الجنيهات خسائر مالية بسبب حقوق الرعاية، حسبما أوضح المصدر.
وأشار المصدر إلى أن هذا ليس السبب الوحيد. إلغاء مسابقة الكأس يعني بالتبعية إلغاء مباراة السوبر الخاصة بالموسم الماضي المقرر لها ١٨ سبتمبر، وهو الأمر المرفوض أيضا بسبب ذات السبب (حقوق الرعاية).
وكان اتحاد الكرة قد رفض سابقا مقترحا باستكمال بطولة الكأس بدون اللاعبين الدوليين في ظل مشاركة منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا.
وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الصفقات الجديدة للأندية من حقها المشاركة في البطولة التي تستأنف أغسطس المقبل.
مباريات الكأس
وحددت لجنة المسابقات مواعيد باقي المباريات المتبقية في بطولة كأس مصر للموسم وجاءت كالآتي:
الأهلي ضد بيراميدز يوم 28 أغسطس في دور الـ16 من البطولة بملعب برج العرب في الإسكندرية.
ثم يلتقي الفائز من الأهلي وبيراميدز ضد حرس الحدود في دور الثمانية يوم 1 سبتمبر بملعب برج العرب.
أما الزمالك يلعب أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية يوم 1 سبتمبر في استاد السلام.
ويلعب الفائز من الزمالك والمقاصة ضد الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 5 سبتمبر في ملعب الإسماعيلية.
وتقام المباراة الثانية في نصف النهائي التي تجمع بين الفائز من الأهلي وبيراميدز أمام حرس الحدود يوم 5 سبتمبر أيضا بملعب برج العرب.
وأخيرا نهائي كأس مصر يوم 9 سبتمبر في استاد القاهرة الدولي.
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