رفض اتحاد الكرة مقترحا من أحد أعضاء مجلس الإدارة بإلغاء ما تبقى من مباريات بطولة كأس مصر، بحجة ترك المساحة للمنتخب الأولمبي للإعداد جيدا لخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

بطولة كأس مصر من المقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٨ أغسطس وحتى ٩ سبتمبر المقبلين.

ويخوض المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين تحت ٢٣ سنة في شهر نوفمبر المقبل بمصر، والتي ستحسم المتأهلين عن قارة إفريقيا لأولمبياد طوكيو.