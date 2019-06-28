كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن موقف قيد لاعبي شمال إفريقيا، والسوريين والفلسطينيين، في الموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "هناك إحياء لفكرة قيد لاعبي شمال إفريقيا كمحليين، لكن لا شيء رسمي حتى الآن".

وأضاف المصدر "الاقتراح الآن هو قيد لاعب واحد فقط من لاعبي شمال إفريقيا كمحلي".

وكشف "بالنسبة للاعبين الفلسطينيين، سيستمر معاملتهم كمصريين في الموسم المقبل. أما السوريون، فيعاملوا كأجانب".

وشرح "بالنسبة للسوريين الذين يستمر تعاقدهم من الموسم الحالي للمقبل سيتم معاملتهم كمحليين، أما الصفقات الجديدة في موسم 2019/2020 ستعامل كأجانب".

موعد القيد

وفي نفس الإطار، أوضح المصدر أن القيد المحلي سيتم فتحه في اليوم التالي لمباراة الأهلي والزمالك التي تقام يوم 30 يوليو المقبل.

وأضاف "سنساعد الأندية المشاركة إفريقيا بعد قرار الكاف بمد القيد لهم، وسنقيد لاعبيهم محليا وإفريقيا فورا حتى يكونوا جاهزين للمشاركة القارية مباشرة".

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