أونيانجو: سنحاول إحباط مصر.. ولن أواجه صلاح بمفرده

سيحاول دينيس أونيانجو حارس أوغندا وزملائه إحباط مصر، حسبما قال في تصريحاته في المنطقة المختلطة في استاد القاهرة بعد تعادل فريقه مع زيمبابوي 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال أونيانجو: "لن أواجه محمد صلاح بمفرده بل منتخب مصر فهو فريق مميز، لا أركز مع لاعب بعينه وصلاح (سوبر ستار) ونسعى فقط للاستمتاع بالمشاركة في كأس الأمم وإحراج فريق كبير".

وأضاف "فرصتنا أصبحت كبيرة في التأهل بعدما جمعنا 4 نقاط ولكنها ستتوقف أيضا على نتيجة مصر والكونغو الديمقراطية، لكن في كل الاحوال سنحاول إحباط الفريق المصري في الجولة الثالثة".

وشدد "مواجهة مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية مختلفة تماما عن اللعب أمامها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، الفريق المصري يقع تحت ضغط لأنه يلعب وسط جماهيره، كما أننا سنبذل أقصى ما لدينا للمنافسة على التأهل".

وأردف "أنا أفضل حارس في إفريقيا؟ أشكركم جميعا ولكنني أبذل كل ما في وسعي لخدمة فريقي وإذا كنت الأفضل فإنه بفضل مجهود زملائي فهم يساعدونني كثيرا لأقدم أداء مميزا".

وأتم "الفوز على الأهلي مع صن داونز بخمسة أهداف ذكرى رائعة، النتيجة لم تكن مفاجأة، لأن صن داونز يعد أيضا فريق كبير، تفوقت أيضا على الزمالك في 2016، الأهلي والزمالك فريقان كبيران ولا توجد فوارق بينهما".

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