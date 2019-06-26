الكشف عن التقرير الطبي الذي أدى لاستبعاد لاعب الكاميرون من أمم إفريقيا خوفا من موته

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 23:11

كتب : ياسر الشريف

جويل تاجوي - الكاميرون

كشف مستشفى هيئة قناة السويس عن التقرير الطبي الذي أدى لاستبعاد جويل تاجوي لاعب منتخب الكاميرون من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 بسبب الخطر على حياته.

وأوضح التقرير أنه تم عمل رسم قلب بالمجهود وموجات فوق صوتية وظهر التالي:

** خروج علوي للشريان الأيمن مع وجود جز من مسار الشريان الأيمن بين الشريان الأورطي والرئوي وعدم وجود أي ضيق واضح في مجرى الشريان مثبتة بالأشعة المقطعية.

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** عدم وجود تغير في رسم القلب بالمجهود والموجات الصوتية بالمجهود الدوائي وعدم وجود أي شكوى من اللاعب أثناء الاختبار.

** نسبة حدوث السكتة القلبية المفاجئة في مثل هذه الحالات تكون موجودة ولكن بنسبة منخفضة لعدم وجود ضيق في مجرى الشريان وقرار السماح للاعب باللعب أو إيقافه يرجع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

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