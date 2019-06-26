ديسابر: منتخب أوغندا يعاني بسبب حرارة الجو.. لم نكن في مستوى جيد

أرجع سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا سبب تعادل فريقه مع زيمبابوي إلى حرارة الجو وعدم ظهور لاعبيه بشكل جيد خلال اللقاء.

وتعادل منتخب أوغندا مع زيمبابوي اليوم الأربعاء إيجابيا بهدف لمثله في استاد القاهرة في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا كل من مصر والكونغو الديمقراطية.

وقال ديسابر عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت صعبة للغاية وبذلنا مجهودا كبيرا وهدف زيمبابوي كان منطقيا بالنظر لسيطرتهم على المباراة في ذلك الوقت".

وواصل "حرارة الجو أثرت علينا ولاعبو فريقي لم يتمكنوا من إدارة المباراة بشكل بدني جيد ولم نلعب بشكل جيد مثل لقاء الكونغو الديمقراطية".

وأتم "تراجعنا كثيرا بعدما تقدمنا بهدف وسمحنا لزيمبابوي بالعودة في اللقاء ولكن في النهاية لا يمكنني سوى توجيه الشكر للاعبي فريقي والآن أركز على مواجهة مصر".

ويتصدر منتخب أوغندا المجموعة برصيد أربع نقاط قبل مواجهة مصر والكونغو الديمقراطية.

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