صلاح يسجل هدفا رائعا.. ويقترب من كسر رقم الشاذلي التاريخي

أخيرا، جاء الهدف، فرعون مصر الأول هز شباك الكونغو الديموقراطية في الدقيقة 43. محمد صلاح سدد كرة لا تصد في الزاوية الضيقة مضيفا الهدف الثاني لمصر.

وتألق محمود تريزيجيه صعودا بالكرة إلى نصف ملعب الكونغو ومرر الكرة بشكل رائع لصلاح الذي سجل ليعزز تقدم الفراعنة بعد خداعه للمدافع وحارس المرمى.

وهدف صلاح هو الثالث له في كأس إفريقيا بعدما سجل في نسخة 2017 أمام غانا وبوركينا فاسو. النسخة التي احتل وصافتها منتخب مصر.

والهدف رقم 40 له إجمالا مع الفراعنة ليقترب أكثر من الراحل حسن الشاذلي ثاني أكثر من سجل في تاريخ مصر برصيد 42 هدفا.

طالع المباراة الجارية لحظة بلحظة من هنا

وتقدمت مصر بهدف أحمد المحمدي في الدقيقة 25 إثر ركلة ركنية.

وفوز مصر على الكونغو يمنحها تأهلا رسميا إلى الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا.

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