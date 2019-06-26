بعد القائم.. العارضة تنقذ مصر من هدف تعادل الكونغو الديمقراطية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 22:49

كتب : FilGoal

منتخب الكونغو الديمقراطية

بعدما تصدى القائم للكونغو الديمقراطية في بداية مواجهتها مع مصر جاء الدور على العارضة.

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه الكونغو الديمقراطية في استاد القاهرة في إطار ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى.

وفي الدقيقة 40 وصلت كرة طويلة إلى جاكويز ماجوما الذي مررها برأسه إلى جوناثان بولنجي مباجني الذي ارتقى أعلى من كل مدافعي مصر وسدد برأسه.

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لكن لحسن حظ الفراعنة فالكرة ارتطمت بالعارضة لتحرم الكونغو الديمقراطية من إدراك التعادل أمام مصر.

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