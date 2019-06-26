بالفيديو - المحمدي يضرب الكونغو الديموقراطية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 22:32

كتب : FilGoal

أحمد أيمن منصور - أحمد المحمدي - مصر - تنزانيا

في الدقيقة 26 منتخب مصر كان على موعد مع التقدم على منافسه الكونغو الديموقراطية بهدف سجله القائد أحمد المحمدي.

ومرر محمد صلاح الكرة عرضية عالية إلى داخل منطقة الجزاء لترتد من دفاع المنافس ويجدها المحمدي أمامه ليسدد في المرمى.

والهدف هو الخامس للمحمدي (31 عاما) مع منتخب مصر.

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والثاني له في كأس إفريقيا بعدما سجل في شباك بنين في 2010.

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