بالفيديو - المحمدي يضرب الكونغو الديموقراطية
الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 22:32
كتب : FilGoal
في الدقيقة 26 منتخب مصر كان على موعد مع التقدم على منافسه الكونغو الديموقراطية بهدف سجله القائد أحمد المحمدي.
ومرر محمد صلاح الكرة عرضية عالية إلى داخل منطقة الجزاء لترتد من دفاع المنافس ويجدها المحمدي أمامه ليسدد في المرمى.
والهدف هو الخامس للمحمدي (31 عاما) مع منتخب مصر.
والثاني له في كأس إفريقيا بعدما سجل في شباك بنين في 2010.
هدف ⚽️ أحمد المحمدي يستغل الدربكة الدفاعية ويمنح الأسبقية لـ #الفراعنة
🇨🇩 0 - 1 🇪🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/qGtA3BFYmX— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 26, 2019
طالع المباراة الجارية لحظة بلحظة من هنا
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