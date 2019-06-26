بالفيديو - مدافع الكونغو ينقذ فريقه من لدغة صلاح القاتلة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 22:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

أنقذ مدافع الكونغو الديمقراطية كريستيان لوينداما منتخب بلاده من تلقي هدفا مبكرا جدا أمام مصر في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأربعاء.

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه الكونغو الديمقراطية في استاد القاهرة في إطار ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى.

وفي الدقيقة الرابعة ارتطمت الكرة بطارق حامد لتصل تمريرة طولية رائعة إلى محمد صلاح الذي ضرب مصيدة التسلل.

وانطلق صلاح تجاه منطقة جزاء الضيوف وسدد بيسراه لكن الكرة ارتطمت بقدم لوينداما لتذهب إلى خارج الملعب ركلة ركنية مرت دون خطورة.

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