بالفيديو - مدافع الكونغو ينقذ فريقه من لدغة صلاح القاتلة

أنقذ مدافع الكونغو الديمقراطية كريستيان لوينداما منتخب بلاده من تلقي هدفا مبكرا جدا أمام مصر في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأربعاء.

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه الكونغو الديمقراطية في استاد القاهرة في إطار ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى.

وفي الدقيقة الرابعة ارتطمت الكرة بطارق حامد لتصل تمريرة طولية رائعة إلى محمد صلاح الذي ضرب مصيدة التسلل.

وانطلق صلاح تجاه منطقة جزاء الضيوف وسدد بيسراه لكن الكرة ارتطمت بقدم لوينداما لتذهب إلى خارج الملعب ركلة ركنية مرت دون خطورة.

طالع أيضا

بالفيديو – النسور تفترس غينيا وتطير لدور الـ16

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: استبعاد وردة نهائي.. لن يرتدي قميص مصر مجددا

ماذا ينتظر نيجيريا في دور الـ16؟ احتمالان بعيدان بمواجهة مصر أو نهائي مبكر

في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب

بالفيديو - القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة في معسكر مصر واستبعاده