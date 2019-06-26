بيليات: سعادتي بالجائزة غير مكتملة.. لاعبو أوغندا احتفلوا بالتعادل وأونيانجو الأفضل في إفريقيا

قال خاما بيليات لاعب منتخب زيمبابوي إن سعادته بفوزه بجائزة رجل مباراة فريقه ضد أوغندا لم تكن مكتملة بسبب عدم تحقيقهم للانتصار.

خاما بيليات النادي : كايزر تشيفز زيمبابوي

وتعادل منتخب زيمبابوي مع أوغندا اليوم الأربعاء إيجابيا بهدف لمثله في استاد القاهرة في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا كل من مصر والكونغو الديمقراطية.

وقال بيليات عقب المباراة: "سعادتي بجائزة رجل المباراة ليست مكتملة بعد تعادلنا وحصلنا على نقطة واحدة فقط بدلا من ثلاثة".

وواصل "لم ندر المباراة بشكل جيد خاصة في البداية أمام فريق قوي مثل أوغندا ولكن عقب إدراكنا التعادل أصبحنا أقوياء للغاية ولكننا لم نكن موفقين في تسجيل الأهداف".

وأردف "أونيانجو أفضل حارس في إفريقيا وأنقذ فريقه. لاعبو أوغندا احتفلوا بالتعادل وكأنهم حققوا الفوز".

وشدد "أتمنى أن تنتهي مباراة مصر والكونغو بالتعادل، ولا تعليق على أداء الحكم ولم يظلمنا وساشاهد إعادة الكرة التي وقفت على خط المرمى".

وأتم بيليات "الآن نركز على مواجهة الكونغو الديمقراطية من أجل الفوز والتأهل لدور الـ16".

ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة.

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