نفى ياسر سالم مدير الكرة في المصري نية النادي الاستغناء عن عمرو موسى لاعب وسط الفريق.

عمرو موسى النادي : المصري المصري

وقال سالم لـFilGoal.com: "لا صحة لهذه الأنباء، لم نستغن عن اللاعب".

وأضاف "إدارة النادي ستعقد جلسة غدا الخميس لتجديد عقود الثنائي عمرو موسى وأحمد ياسر، بالإضافة لبعض الناشئين".

وأردف "الاتحاد السكندري وإنبي طلبا ضم عمرو موسى، وأخبرنا وكيل اللاعب أن العروض محل دراسة خلال جلسات التجديد".

ويبلغ موسى من العمر 30 عاما، وسجل هذا الموسم 4 أهداف وصنع هدفين في 21 مباراة.

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