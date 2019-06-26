خاص المصري يرد عبر في الجول على "الاستغناء عن عمرو موسى"

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 21:16

كتب : أيمن عيد

عمرو موسى لاعب المصري

نفى ياسر سالم مدير الكرة في المصري نية النادي الاستغناء عن عمرو موسى لاعب وسط الفريق.

عمرو موسى

النادي : المصري

المصري

وقال سالم لـFilGoal.com: "لا صحة لهذه الأنباء، لم نستغن عن اللاعب".

وأضاف "إدارة النادي ستعقد جلسة غدا الخميس لتجديد عقود الثنائي عمرو موسى وأحمد ياسر، بالإضافة لبعض الناشئين".

أخبار متعلقة

خبر في الجول - صلاح أمين ينتقل لمصر للمقاصة بناء على رغبة ميدو مؤتمر مدرب غانا: أتينا لمصر لتحقيق اللقب الإفريقي بالفيديو - ساسي: أمم إفريقيا مقامة في بلادي.. وتسعدني أوصاف المصريين

وأردف "الاتحاد السكندري وإنبي طلبا ضم عمرو موسى، وأخبرنا وكيل اللاعب أن العروض محل دراسة خلال جلسات التجديد".

ويبلغ موسى من العمر 30 عاما، وسجل هذا الموسم 4 أهداف وصنع هدفين في 21 مباراة.

طالع أيضا

بالفيديو – النسور تفترس غينيا وتطير لدور الـ16

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: استبعاد وردة نهائي.. لن يرتدي قميص مصر مجددا

ماذا ينتظر نيجيريا في دور الـ16؟ احتمالان بعيدان بمواجهة مصر أو نهائي مبكر

في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب

بالفيديو - القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة في معسكر مصر واستبعاده

عمرو موسى المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح: يجب معاملة النساء باحترام.. ومن يخطئ لا يجب أن يُعدم بل يحظى بفرصة ثانية 22 دقيقة | مصر 2019
اليوم الإفريقي – موقعة نارية في الدفاع الجوي.. وصراع رباعي بين الصغار للحاق بدور الـ16 29 دقيقة | مصر 2019
سكاي: يوفنتوس اتفق مع دي ليخت على بنود الانتقال الشخصية ساعة | أوروبا
المحمدي عن احتفاله: عمرو وردة واحد مننا.. ما حدث حرية شخصية ساعة | مصر 2019
هاني رمزي: لسنا راضين عن الأداء.. والصعود في الصدارة أولوية ساعة | مصر 2019
إيبنجي: لا نستحق الخسارة وأتألم للاعبين.. وصلاح وتريزيجيه الأفضل ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 2 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 3 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر 4 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات

قد ينال إعجابك