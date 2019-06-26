بيليات رجل مباراة أوغندا وزيمبابوي

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 21:01

كتب : عاطف شادي

خاما بيليات - أوغندا - زيمبابوي

حصد خاما بيليات جناح زيمبابوي وكايرز تشيفس الجنوب إفريقي لقب رجل مباراة أوغندا ومنتخب بلاده.

بيليات صال وجال في أرجاء ملعب القاهرة في المباراة التي انتهت 1-1، حيث سجل هدف زيمبابوي الوحيد وساهم في أداء ممتع لفريقه.

وحصدت زيمبابوي النقطة الأولى لها في المجموعة الأولى، بينما رفعت أوغندا رصيدها لـ4 نقاط.

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وأنهى الفريقان أول جولتين في دور المجموعات، قبل مواجهة مصر صاحبة الـ3 نقاط ضد الكونغو الديمقراطية التي لا تملك رصيدا من النقاط.

ويلتقي الفراعنة بالكونغو الديمقراطية في العاشرة من مساء الأربعاء.

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