التشكيل – بلا أي تغييرات.. صلاح وتريزيجيه ومروان يهاجمون الكونغو الديمقراطية

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 20:10

كتب : عاطف شادي

تريزيجيه - مصر - زيمبابوي

اعتمد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على نفس الأسماء التي شاركت أمام زيمبابوي، في لقاء المنتخب الثاني أمام الكونغو الديمقراطية.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

ودخل المنتخب بلا أي تغييرات على التشكيل. شارك أيمن أشرف كظهير أيسر مع قلبي الدفاع محمود علاء وأحمد حجازي والظهير الأيمن أحمد المحمدي.

أخبار متعلقة

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: استبعاد وردة نهائي.. لن يرتدي قميص مصر مجددا بالفيديو - القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة في معسكر مصر واستبعاده اختر التشكيل التاريخي لـ مصر عبر بطولات أمم إفريقيا في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

مروان محسن يقود خط هجوم منتخب مصر، وخلفه الثلاثي محمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه".

وفي وسط الملعب يشارك محمد النني بجانب طارق حامد.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – محمود علاء – أحمد حجازي – أحمد المحمدي.

الوسط الدفاعي: محمد النني – طارق حامد.

الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" – عبد الله السعيد – محمد صلاح.

الهجوم: مروان محسن

طالع أيضا

بالفيديو – النسور تفترس غينيا وتطير لدور الـ16

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: استبعاد وردة نهائي.. لن يرتدي قميص مصر مجددا

ماذا ينتظر نيجيريا في دور الـ16؟ احتمالان بعيدان بمواجهة مصر أو نهائي مبكر

في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب

بالفيديو - القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة في معسكر مصر واستبعاده

مصر 2019 مصر الكونغو الديمقراطية

نرشح لكم

أخر الأخبار

هيثم فاروق عن استبعاد وردة: أتمنى المعاملة بالمثل لمن هم أكبر 4 دقيقة | مصر 2019
بيليات: سعادتي بجائزة رجل المباراة غير مكتملة.. لم ندر المباراة بشكل جيد 9 دقيقة | مصر 2019
المصري يرد عبر في الجول على "الاستغناء عن عمرو موسى" 9 دقيقة | الدوري المصري
بيليات رجل مباراة أوغندا وزيمبابوي 24 دقيقة | مصر 2019
بالفيديو - أمتع تعادل بين زيمبابوي وأوغندا 32 دقيقة | مصر 2019
التشكيل – بلا أي تغييرات.. صلاح وتريزيجيه ومروان يهاجمون الكونغو الديمقراطية ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 2 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 3 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك