التشكيل – بلا أي تغييرات.. صلاح وتريزيجيه ومروان يهاجمون الكونغو الديمقراطية

اعتمد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على نفس الأسماء التي شاركت أمام زيمبابوي، في لقاء المنتخب الثاني أمام الكونغو الديمقراطية.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

ودخل المنتخب بلا أي تغييرات على التشكيل. شارك أيمن أشرف كظهير أيسر مع قلبي الدفاع محمود علاء وأحمد حجازي والظهير الأيمن أحمد المحمدي.

مروان محسن يقود خط هجوم منتخب مصر، وخلفه الثلاثي محمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمود حسن "تريزيجيه".

وفي وسط الملعب يشارك محمد النني بجانب طارق حامد.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – محمود علاء – أحمد حجازي – أحمد المحمدي.

الوسط الدفاعي: محمد النني – طارق حامد.

الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" – عبد الله السعيد – محمد صلاح.

الهجوم: مروان محسن

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