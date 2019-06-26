مران الأهلي - لاسارتي يجتمع مع رمضان صبحي.. وإكرامي يواصل التأهيل

اجتمع مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي بجناح الفريق رمضان صبحي، على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال الأهلي عبر مركزه الإعلامي "حرص لاسارتي على الاجتماع برمضان لعدة دقائق للاطمئنان على حالتة الفنية والبدنية وتوجيه بعض التعليمات للاعب بشكل منفرد".

وفي وقت سابق، شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن ناديه يريد استمرار رمضان صبحي بين صفوفه وعدم الرحيل عنه بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "الأهلي لديه رغبة كبيرة وإصرار قوي في استمرار رمضان صبحي معه وعدم الرحيل عنه".

وتابع "رمضان صبحي يريد كذلك الاستمرار في صفوف الأهلي وعدم الرحيل".

وكان نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي أعلن عبر FilGoal.com في وقت سابق فشل الأهلي في التوصل لاتفاق مع هدرسفيلد لاستمرار رمضان صبحي في صفوفه.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي عرض مبلغ وقدره 750 ألف جنيه استرليني فقط من أجل استعارة اللاعب مقابل الموسم، بينما عرض 2 ونصف مليون لشرائه وهو ما رفضه هدرسفيلد تماما.

وانضم رمضان صبحي إلى الأهلي قادما من هدرسفيلد في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لستة أشهر.

وشارك رمضان مع الأهلي في 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

ويستعد الأهلي للسفر لإسبانيا مطلع شهر يوليو المقبل؛ للدخول في معسكر مغلق لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة.

وفي المقابل، اكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بأداء جلسة من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي.

ويؤدي حارس مرمى الفريق برنامجه التأهيلي والمحدد له من قبل الطبيب الألماني الذي أجرى جراحة الركبة للاعب مؤخرا .

وينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية تدريجيا خلال شهر، حسبما أكد الجهاز الطبي للأهلي من خلال متابعة حالة اللاعب.

وعقد لاسارتي جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق على هامش مران الفريق، ليستمع للتقرير الطبي بشأن بعض اللاعبين وحالتهم بعد التخلص من الإصابة، فضلا عن حالة الآخرين من اللاعبين المصابين.

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