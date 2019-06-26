مدرب غينيا: إصابة نابي كيتا أفقدتنا تركيزنا ضد نيجيريا.. لست حزينا من الهزيمة

قال بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا إن إصابة نابي كيتا لاعب فريقه أفقدتهم تركيزهم ما جعل نيجيريا تحقق الفوز عليهم في النهاية.

وفاز منتخب نيجيريا على غينيا بهدف دون رد في افتتاح مباريات الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في الإسكندرية.

وقال مدرب غينيا في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: "نيجيريا فريق قوي للغاية وكنا نعلم إنها مباراة صعبة وأظن إننا سيطرنا على المباراة بشكل جيد ولكن الخبرة صنعت الفارق".

وواصل "إصابة نابي كيتا أفقدتنا تركيزنا كذلك فهو لاعب كبير".

وأضاف "لست حزينا وسنركز بكل قوة على المباراة المقبلة ضد بوروندي من أجل الحفاظ على فرصنا في التأهل للدور التالي.

ويحتل منتخب غينيا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

طالع أيضا

بالفيديو – النسور تفترس غينيا وتطير لدور الـ16

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: استبعاد وردة نهائي.. لن يرتدي قميص مصر مجددا

ماذا ينتظر نيجيريا في دور الـ16؟ احتمالان بعيدان بمواجهة مصر أو نهائي مبكر

في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب

بالفيديو - القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة في معسكر مصر واستبعاده