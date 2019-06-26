مدرب نيجيريا: خبراتنا صنعت الفارق ضد غينيا.. وأحمد موسى كان رائعا

قال جيرنت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا إن خبرات فريقه صنعت الفارق أمام غينيا ما منح النسور الخضراء الفوز والتأهل لدور الـ16.

وفاز منتخب نيجيريا على غينيا بهدف دون رد في افتتاح مباريات الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في الإسكندرية.

وقال روهر عقب المباراة: "استغلينا كل الفرص المتاحة وقدمنا أداء جيدا".

وتابع "راض عن أداء اللاعبين وأعرف إننا نستطيع زيادة حصيلتنا من الأهداف ولدينا الثقة في التحسن مع توالي المباريات".

وأضاف المدرب الألماني "المباراة المقبلة أمام مدغشقر ستكون تحصيل حاصل لنا كوننا تأهلنا بالفعل لدور الـ16".

وأتم روهر حديثه مشيدا بأحمد موسى قائد النسور وقال: "كان في حالة مميزة اليوم على عكس المباراة الأولى وهذا كان مفيدا لنا كثيرا".

هدف ⚽️ كينيث أوميرو يرتقي فوق الجميع ومن رأسية يفتتح التسجيل للنسور!



🇬🇳 0 - 1 🇳🇬#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/omP6KlSCPQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 26, 2019

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