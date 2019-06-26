حصاد الجولة بإفريقيا - 27 هدفا وظهور أول في أبرز الأرقام

اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وتشهد منافسات النسخة الحالية خوض 12 مباراة كل جولة في دور المجموعات لأول مرة بسبب استحداث مشاركة 24 فريقا.

كما شهدت الجولة الأولى تسجيل أول هدف في تاريخ بعض المنتخبات التي تشارك للمرة الأولى بالجولة التي تم تسجيل 27 هدفا بها.

27 هدفا تم إحرازهم في الجولة الأولى من دور المجموعات وكان لمالي نصيب الأسد بتسجيل 4 أهداف.

27 هو العدد الأكبر من تسجيل الأهداف في الجولة الافتتاحية بالبطولة، ويبدو ذلك منطقيا لزيادة عدد المباريات بأربع مباريات كاملة.

رغم ذلك فإن معدل الأهداف 2.25 في المباراة الواحدة وليس الأكثر ففي عام 2008 تم تسجيل 26 هدفا من 8 مباريات بمعدل 3.25 هدفا في المباراة.

مايكل بوتي مهاجم بنين هو هداف البطولة حتى الآن بهدفين، باقي الـ25 هدف سجلهم 25 لاعب مختلف.

بوتي سجل أسرع هدف في البطولة بعد 103 ثانية فقط في شباك غانا

شهدت مباراة غانا وبنين حالة الطرد الوحيدة في البطولة حتى الآن من نصيب جون بوي لاعب غانا

34 هو عدد البطاقات الصفراء في الجولة الأولى فقط، والتي قد تبدو منطقية أيضا لزيادة عدد مباريات الجولة.

0 عدد المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي

3 مباريات انتهت بالتعادل، بينهم مباراتي غينيا ومدغشقر، وغانا وبنين بنفس النتيجة 2-2.

سجل منتخب غينيا أول ركلة جزاء في البطولة والتي احتسبها أمين عمر الحكم المصري.

5 ركلات جزاء تم احتسهابهم في البطولة حتى الآن وسجلوا جميعا.

كان للمجموعة الخامسة نصيب الأسد باحتساب 3 ركلات جزاء (أنجولا فقط لم يحتسب لها)

أرقام تاريخية:

أصبح أندري أيو الهداف التاريخي لمنتخب غانا في بطولة أمم إفريقيا بعد تسجيل هدفه التاسع

حققت الكاميرون أول فوز لها في مباراة افتتاحية منذ 13 عاما في نسخة 2006 التي أقيمت أيضا في مصر

سجل منتخبا موريتانيا ومدغشقر أول أهدافهما في تاريخ البطولة.

كما حصلت مدغشقر على أول نقطة في تاريخها.













































































































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