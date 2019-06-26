بنين ترسل النجوم للثقب الأسود

في شهر أبريل من العام الجاري اكتشف العلماء أول صور للثقب الأسود والذي ينتج عن انطفاء النجوم وفي الإسماعيلية أرسل منتخب بنين نظيره غانا لذلك الثقب ليزيد من أزماته.

وأجبر منتخب بنين نظيره غانا على التعادل معه إيجابيا بهدفين لكل منهما في أحد أمتع مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.

والتقى المنتخبان في ملعب الإسماعيلية في آخر مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة التي تضم أيضا كل من الكاميرون وغينيا بيساو.

وحصل كل منتخب على نقطة ليحتلا المركز الثاني والثالث فيما يتصدر منتخب الكاميرون المجموعة بثلاث نقاط وتأتي غينيا بيساو رابعا بدون أي نقطة.

وشهدت المباراة أسرع هدف في البطولة حتى الآن والذي جاء عن طريق مايكل بوتي لاعب منتخب بنين في الدقيقة الأولى و43 ثانية.

هدف ⚽️ بنين تفاجئ النجوم السوداء بأسرع هدف في النسخة الحالية من #كأس_أمم_أفريقيا!



🇧🇯 1 - 0 🇬🇭#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/tOvLSLGmgQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 25, 2019

وأدرك أندري أيو التعادل للنجوم السوداء في الدقيقة التاسعة قبل أن يسجل شقيقه جوردان الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 55 حصل جون بوي لاعب غانا على اول طرد في البطولة بعدما حصل على إنذارين الأول لتدخل قوي والثاني لإضاعة الوقت.

وبعد تسع دقائق فقط سجل مايكل بوتي هدفا ثانيا له ولمنتخب بنين يدرك به التعادل لبلاده ويصبح أول لاعب في البطولة يسجل هدفين في مباراة واحدة.

وأصبح ذلك التعادل هو الثاني في تاريخ مشاركات بنين في البطولة إذ أن هذه هي المشاركة الرابعة لهم ولم يحققوا أي انتصار حتى الآن وتعادلوا مرة واحدة فقط من قبل كانت ضد موزمبيق في 2010.

واستمرت أزمات منتخب غانا التي بدأت قبل البطولة بسحب شارة القيادة من أسامواه جيان ليعلن اعتزاله الدولي قبل إجباره على العودة.

هدف مبكر وعودة غانية

بدأت المباراة بضغط مبكر من منتخب بنين وفي الدقيقة الثانية انطلق مايكل بوتي وراوغ مدافع غانا بطريقة رائعة وسدد بيمناه في الشباك ليعلن عن تقدم السناجب.

وفي الدقيقة التاسعة أدرك أندري أيو التعادل سريعا جدا لغانا بتسديدة زاحفة جميلة لم يستطع حارس بنين اللحاق بها.

وكاد مايكل بوتي يسجل هدفا جديدا في الدقيقة 19 لكن تسديدته تصدى لها حارس غانا بسهولة.

حاول منتخب غانا الرد على هجمات بنين المتتالية وبالفعل نجح في الوصول لهدفه في الدقيقة 42.

تسلم جوردان أيو الكرة وسدد بقوة بيمناه من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الثاني للنجوم السوداء.

انتفاضة السناجب

في الشوط الثاني انتفض منتخب بنين وبذل كل شيء من أجل التعادل وليس فقط الوقوف عند ذلك بل تحقيق الانتصار لأول مرة في تاريخهم.

وجاءت أغلب الخطورة عن طريق مُسجل الهدف الأول للسناجب مايكل بوتي.

ففي الدقيقة 52 حول بوتي عرضية برأسية قوية لكنها مرت بجوار المرمى.

وعقب ثلاث دقائق أشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه لاعب غانا جون بوي لإضاعته للوقت ليصبح أول لاعب يُطرد في البطولة.

وعقب تسع دقائق فقط سجل مايكل بوتي هدفا ثانيا له ليدرك التعادل لمنتخب بنين.

وفي الدقيقة 81 كاد منتخب بنين يسجل هدفا ثالثا لكن حارس غانا ريتشارد أوفوري تصدى لتسديدة ماما سيبوي.

ومع قدوم الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع حول ستيف موني عرضية برأسية قوية ولكن تسديدته مرت أعلى مرمى غانا بقليل وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.