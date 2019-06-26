جوردان أيو: إهدار الفرص والطرد تسببا في التعادل مع بنين.. ومواجهة الكاميرون حاسمة

أرجع جوردان أيو نجم منتخب غانا تعادل فريقه مع بنين بسبب إهدار لاعبو النجوم السوداء للعديد من الفرص السهلة أمام المرمى.

جوردان أيو النادي : كريستال بالاس غانا

وافتتح منتخب غانا مشواره في أمم إفريقيا مصر 2019 بالتعادل مع بنين 2-2، ضمن منافسات المجموعة السادسة للبطولة والتي تقام بملعب الإسماعيلية.

وقال جوردان أيو عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "راض عن النتيجة بسبب الظروف التي سبقت المواجهة".

وأضاف "لا تزال هي المباراة الأولى لنا في البطولة وسنقدم الأفضل في المواجهات المقبلة".

وأكمل "أهدرنا عدة فرص سهلة أمام المرمى وكان يجب أن نترجمها إلى أهداف، وبالتأكيد أيضا حالة الطرد أثرت على النتيجة النهائية".

وأتم تصريحاته "سنسعى خلال مباراة الكاميرون المقبلة للفوز وحصد النقاط الثلاث لأنها مواجهة هامة جدا بالنسبة لنا وللجماهير أيضا".

وسجل جوردان أيو هدفا وصن أخر خلال المباراة التي فاز بعدها بجائزة أفضل لاعب في المواجهة.

ويواجه منتخب النجوم السوداء فريق الكاميرون يوم السبت المقبل بملعب الاسماعيلية.

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