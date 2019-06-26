جوردان أيو رجل مباراة غانا وبنين

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 00:19

كتب : محمد سمير

جوردان أيو - منتخب غانا

حصل جوردان أيو نجم منتخب غانا على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بنين في ختام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

جوردان أيو

النادي : كريستال بالاس

غانا

وسقط منتخب غانا في فخ التعادل أمام بنين بهدفين لكل منهما لتنفرد الكاميرون بصدارة المجموعة.

وكان جوردان أيو قد ساهم في صناعة الهدف الأول الذي سجله شقيقه أندري أيو.

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وسجل جوردان هدف تقدم غانا في الدقيقة 42 قبل أن يعادل مايكل بوتي النتيجة في الدقيقة 63.

وبذلك أنهى منتخب غانا الجولة الأولى بنقطة من تعادله مع بنين قبل المواجهة المرتقبة أمام الكاميرون.

ويواجه منتخب النجوم السوداء فريق الكاميرون يوم السبت المقبل بملعب الاسماعيلية.

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