أندري آيو يدخل التاريخ.. صار هدافا تاريخيا لـ غانا في أمم إفريقيا

دخل أندري آيو قائد منتخب غانا، تاريخ بلاده بهدفه في شباك بنين.

غانا تواجه بنين في أولى جولات المجموعة السادسة لكأس الأمم الإفريقية 2019، على استاد الإسماعيلية.

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رفاق آيو تلقوا صدمة مبكرة بعد دقيقة و43 ثانية عندما استقبلت شباكهم هدفا من منتخب بنين، لكن أبناء الأسطورة عبيدي بيليه تدخلوا في الوقت المناسب.

هروب من جوردان آيو خلف الدفاع البنيني في الدقيقة التاسعة، أعقبه بعرضية تابعها شقيقه الأكبر أندري في شباك المنافس بتسديدة يسارية كتبت له التاريخ.

الهدف هو التاسع لـ أندري آيو في مسيرته بكأس الأمم الإفريقية، ليصير هدافا تاريخيًا لـ غانا في المنافسات.

آيو فك الشراكة مع زميله أسامواه جيان صاحب الـ8 أهداف، والذي بدأ المباراة على مقاعد البدلاء.

اللاعب الذي لعب معارا الموسم الماضي من سوانزي سيتي لـ فنربهاتشة التركي، شارك في أمم إفريقيا 2008 على أرض بلاده دون أن يسجل.

ليتأجل هدفه الأول إلى نسخة 2010 في شباك بوركينا فاسو، والذي كان الوحيد له في تلك المنافسة.

في نسخة 2012 أضاف آيو هدفين آخرين، قبل أن يسجل 3 أهداف في نسخة 2015، ثم هدفين في نسخة 2017.

آيو سجل عموما 15 هدفا دوليا مع النجوم السوداء، وللمفارقة فإنها ليست المرة الأولى التي يهز فيها الشباك على استاد الإسماعيلية.

في كأس العالم للشباب 2009، سجّل آيو بشباك إنجلترا وجنوب إفريقيا على نفس الملعب، بطولة قاد بلاده للتتويج بلقبها في النهاية.

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