"لم يكن قرارا صعبا".. رسميا – برشلونة يبيع جوميش إلى إيفرتون

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 22:07

كتب : FilGoal

أندري جوميش - إيفرتون

انتقل أندري جوميش من برشلونة الإسباني إلى إيفرتون الإنجليزي بعقد شراء دائم، بحسب ما أعلن الطرفان عبر موقعهما الرسميين.

جوميش وقّع على عقد يبقيه في إيفرتون حتى عام 2024، مقابل 25 مليون يورو.

لاعب الوسط البرتغالي لعب معارا من برشلونة إلى إيفرتون خلال موسم 2018\2019، قبل أن يتحوّل لتمثيله بشكل دائم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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جوميش (25 عاما) انتقل إلى برشلونة قادما من فالنسيا عام 2016 مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمتغيرات.

لكن مسيرته مع برشلونة في الموسمين التاليين شهدت الكثير من الصعوبات، فشارك في 78 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 فقط.

وعلى الرغم من مساهمته في تتويج برشلونة بـ4 ألقاب، إلا أنه لم يصل لمستواه رفقة فالنسيا قط، مما دفع إدارة البلاوجرانا إلى التخلي عنه معارا إلى إيفرتون.

ليخوض جوميش 29 مباراة مع النادي الإنجليزي، ويسجل خلالها هدفا واحدا، ويصنع هدفين.

وصرّح جوميش للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد بالانتقال إلى إيفرتون، لم يكن قرارا صعبا، بل كان سهلا وأنا سعيد باتخاذه".

وأضاف: "أدرك أن النادي بذل مجهودا جبارا للتعاقد معي، وأنا سعيد وممتن لهم. صرّحت خلال الموسم أنني شعرت بكوني جزءا من العائلة، وهذا أمر مهم بالنسبة لي".

وأتم: "الموسم الماضي كان تجربة مميزة، أردت الشعور بأنني جزء من مشروع مميز ووجدت ذلك هنا، وقد حانت اللحظة المناسبة للتوقيع مع إيفرتون".

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