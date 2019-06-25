مؤتمر مدرب غينيا: نابي كيتا جاهز بنسبة 100% وقد يبدأ ضد نيجيريا

قال بول بوت مدرب منتخب غيينا إن نابي كيتا قائد فريقه جاهز بنسبة 100% لمواجهة نيجيريا وقد يبدأ المباراة، مشيرا إلى أنه تعلم الدرس من مواجهة مدغشقر الماضية.

وصرح بوت في المؤتمر الصحفي قائلا: "مواجهة نيجيريا لن تكون سهلة وعلينا الاجتهاد لتحقيق الانتصار فيها".

وأضاف "ندرك جيدا أهمية المباراة كونها أمام فريق قوي لديه نوعية جيدة من اللاعبين ولابد أن نكون واقعيين".

وواصل "هناك عدد من الدروس خرجنا بها من مباراة مدغشقر، ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز طيلة المباراة وأن نكون في حالة معنوية مرتفعة".

منتخب غينيا تعادل بنتيجة 2-2 ضد مدغشقر في أولى مبارياته بالمجموعة الثانية. وشارك نابي كيتا كبديل في المواجهة.

وتابع "عندما تلعب أمام نيجيريا يجب أن تكون في قمة التركيز وفي أفضل حال، ويجب أن تكون شجاعا".

وأردف "لدي ثقة في أن يؤدي اللاعبون دورهم كما يجب أن يكون لتحقيق النتيجة المأمولة".

واسترسل "نابي كيتا جاهز بنسبة 100% وقد يبدأ أمام نيجيريا، وهو في قمة جاهزيته الذهنية والبدنية".

وأتم "نحاول أن نفوز أمام نيجيريا وأن نكون واقعيين، متحمسون للمباراة ونتطلع للفوز".

ويستعد منتخب غينيا لمواجهة نظيره نيجيريا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية يوم الأربعاء في تمام الرابعة والنصف عصرا.

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