مران مغلق للسنغال قبل مواجهة الجزائر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 12:34

كتب : عاطف شادي

السنغال - تنزانيا

قرر الجهاز الفني للمنتخب السنغالي أن يغلق مران أسود التيرانجا يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الجزائر ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفضل أليو سيسيه مدرب السنغال غلق مران فريقه أمام وسائل الإعلام للتركيز جيدا ووضع خطة المواجهة، باعتباره المران الأساسي قبل المباراة.

ويواجه منتخب السنغال نظيره الجزائر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الخميس.

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وكان منتخب السنغال قد فاز بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية ضد تنزانيا.

وفاز منتخب الجزائر بنفس النتيجة 2-0 ضد كينيا في مباراته الافتتاحية.

وأعلن الاتحاد السنغالي في وقت سابق عن غياب مدافعه ساليف ساني لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما للإصابة. (طالع التفاصيل)

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