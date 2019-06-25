مؤتمر روهر: الإصابات صدرت لنا مشاكل تكتيكية.. وموسى جاهز بنسبة 100%

قال جيرنوت روهر مدرب نيجيريا إن أحمد موسى جناح فريقه أصبح جاهزا بنسبة 100% للمشاركة ضد غينيا، مشيرا إلى أن معاناة فريقه من الإصابات صدرت له بعض المشاكل التكتيكية.

وصرح روهر في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: "بالتأكيد تنتظرنا مواجهة قوية وصعبة أمام فريق جيد، وهو ما سيمنحنا الدافع لكي نؤدي بالشكل المطلوب وأن نظهر بصورة جيدة ونحقق النتيجة التي نرجوها".

وأضاف "نعاني من إصابات كثيرة في صفوف الفريق، وهو ما صدر لنا بعض المشاكل التكتيكية".

وواصل "مشكلتي الحالية أن لدي إصابتين في الفريق، ولدي أيضا لاعبين مرهقين".

وتابع "صامويل كالو لاعب الفريق بات جاهزا للمشاركة ويتدرب حاليا مع زملائه، وهناك منافسة قوية في مركز حراسة المرمى، لدينا الحارس أوزهو والذي قد يشارك غدا على الرغم من إجادة الحارس الأول أمام بوروندي، كذلك أحمد موسى جاهز بنسبة 100%".

وحرس دانييل أكبيي مرمى نيجيريا ضد بوروندي في افتتاحية مشواره بالبطولة، في المواجهة التي فازت بها النسور بنتيجة 1-0، وشارك فيها أحمد موسى في الدقيقة 58 كبديل. كما تواجد الحارس فرانسيس أوزوهو على مقاعد البدلاء.

وتطرق روهر للحديث عن سبب غياب موسى عن المؤتمر الصحفي قائلا: "أردت أن أحضر أحمد موسى لكنه في اجتماع للحديث عن بعض المشاكل، لذلك تركته ونعتذر عن عدم مجيئه لكم، الفريق جاهز للمواجهة".

واستطرد "سأتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بمشاركة بعض اللاعبين، خاصة وأن لدينا مباراة ثالثة ضد مدغشقر".

وأكمل "المباراة هامة لنا في حسابات التأهل ونأمل أن نخرج بنتيجة إيجابية أمام غينيا، ولابد أن يكون الفريق جاهزا لهذا الأمر".

وواصل "نستعد دوما لكل المباريات بأفضل طريقة والجميع يقدم الأداء المطلوب منه في التدريبات وننتظر ما سيقدمونه فيه هذه المباراة".

وأردف "علينا إظهار الروح القتالية، والتحلي بالتركيز العالي، اللاعبون لديهم دوافع كبيرة جدا للفوز بالمباراة ونحن جاهزون لذلك وفي حالة إيجابية لأننا نتصدر المجموعة".

وأتم "شاهدت بعض المباريات للمنافس للوقوف على نقاط القوة والضعف".

نيجيريا تستعد لمواجهة غينيا يوم الأربعاء في تمام الرابعة والنصف عصرا على استاد الإسكندرية.

وتتصدر نيجيريا المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تأتي غينيا ومدغشقر في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما بعد تعادلهما بنتيجة 2-2 في مباراتهما، وتقع بوروندي في قاع المجموعة بلا نقاط.

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