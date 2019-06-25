ضوابط أمم إفريقيا.. ترحيل مشجع جزائري بسبب لافتة سياسية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 11:22

كتب : FilGoal

جمهور الجزائر

شهدت الساعات الأخيرة ترحيل مشجع جزائري حضر لتشجيع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية 2019 بسبب لافتة سياسية.

وذكرت صحيفة الهداف الجزائرية أن السلطات المصرية قررت الإفراج عن مشجع المنتخب الجزائري يدعى سمير سردوك بعد أن تم اعتقاله على هامش مباراة كينيا.

وأفادت الصحيفة أن القبض على المشجع الجزائري كان بسبب رفعه للافتة سياسية كتب عليها شعار يتنحاو قاع، حيث يعتبر هذا الشعار سياسيا، وممنوع خلال المباريات حسب ما تنص عليه ضوابط البطولة.

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أوضح التقرير أن مجهودات السفارة الجزائرية تكللت بإقناع السلطات المصرية بالإفراج عن المشجع دون متابعته قضائيا.

ومن المنتصر أن يتم ترحيل المشجع يوم الثلاثاء من مصر إلى الجزائر وحرمانه من متابعة بقية مباريات المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا.

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