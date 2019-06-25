ديسابر: مواجهة زيمبابوي صعبة للغاية ولا نركز على لقاء مصر.. وأونيانجو يتفق معه

يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا أن مواجهة فريقه أمام زيمبابوي غدا الأربعاء بثاني جولات دور المجموعات بأمم إفريقيا ستكون صعبة للغاية.

أوغندا انتصرت في المباراة الأولى على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين لتتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن مصر.

وقال ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للقاء زيمبابوي: "أهم شيء بالنسبة لنا هو الفوز على زيمبابوي، هم فريق جيد للغاية ولاعبيه يمتلكون مهارة عالية للغاية وأتمنى أن يقدم المنتخب الأوغندي مباراة جيدة غدا لتحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط".

وأضاف "أعتقد أن زيمبابوي جيدين جدا ويجب أن نتجنب الأخطاء في الشوط الأول فهم لديهم إمكانيات كبيرة في الدفاع وأيضا لديهم العديد من الاستراتيجيات. يجب أن نخلق لأنفسنا طرقنا الخاصة للفوز عليهم والحصول على الثلاث نقاط".