ديسابر: مواجهة زيمبابوي صعبة للغاية ولا نركز على لقاء مصر.. وأونيانجو يتفق معه
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 11:19
كتب : عاطف شادي
يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا أن مواجهة فريقه أمام زيمبابوي غدا الأربعاء بثاني جولات دور المجموعات بأمم إفريقيا ستكون صعبة للغاية.
دينيس أونيانجو
النادي : أوغندا
أوغندا انتصرت في المباراة الأولى على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين لتتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن مصر.
وقال ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للقاء زيمبابوي: "أهم شيء بالنسبة لنا هو الفوز على زيمبابوي، هم فريق جيد للغاية ولاعبيه يمتلكون مهارة عالية للغاية وأتمنى أن يقدم المنتخب الأوغندي مباراة جيدة غدا لتحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط".
وأضاف "أعتقد أن زيمبابوي جيدين جدا ويجب أن نتجنب الأخطاء في الشوط الأول فهم لديهم إمكانيات كبيرة في الدفاع وأيضا لديهم العديد من الاستراتيجيات. يجب أن نخلق لأنفسنا طرقنا الخاصة للفوز عليهم والحصول على الثلاث نقاط".
وتابع "ليس هدفنا أن نمر إلى الدور القادم بل نركز حاليا على المباراة المقبلة. نحاول أن نحسن أداءنا عن المباراة السابقة، ولكي نفوز باللقاءات يجب أن نبحث عن الفوز والأداء الجيد".
وأردف "قدمنا مباراة جيدة للغاية ونفخر بالتهاني عقب المباراة الأخيرة ولكن من يهنئونك سينسونك عند الخسارة والآن علينا المواصلة وتحقيق الفوز. مباراة زيمبابوي ستكون مليئة بالمغامرات، وأعتقد أن لاعبينا تتميز ببعض الذكاء".
وعن الصدام مع مصر في الجولة الأخيرة "أعتقد أن مواجهة مصر مهمة للغاية ولكن سنركز فقط في الوقت الحالي على مواجهة زيمبابوي، ونأخذ الطريق خطوة خطوة".
وأتم "زيمبابوي فريق جيد للغاية ولديهم مدرب أكثر من رائع وكفريق سيكون صعبا للغاية غدا، بعدها سنلعب مع المنتخب المصري وستكون مباراة صعبة للغاية، أتمنى بالفعل الفوز غدا".
حارس وقائد طيور الكركي دينيس أونيانجو اتفق مع مدربه في صعوبة لقاء المحاربين وعدم التركيز على مواجهة مصر.
وقال: "نحن لا ننظر إلى المباراة الأخيرة في المجموعات بل نقوم في الوقت الحالي بالتركيز على مباراة زيمبابوي للفوز بها فهم يمتلكون الكثير من الإمكانيات الرائعة".
وأكمل "نحن لا نتطرق إلى الحديث عن مباراة مصر لأننا أمامنا زميبابوي غدا وهي التي تهمنا في الوقت الحالي. مواجهة مصر ستكون صعبة بالفعل ومباراة الغد سنأخذها على محمل الجد".
واختتم ضاحكا "شيء جيد أن ألعب أمام فريق أعلمه جيدا والطبيعي أن اتجسس عليهم. بعضهم لعبت أمامهم في عدة مباريات والآخرين محترفين جيدين فمنتخب مصر قوي للغاية، ونعلم جيدا كيفية الحفاظ على مرمانا".
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