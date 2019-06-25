مدرب موريتانيا: لن ندع الخسارة الكبيرة أمام مالي تحبطنا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 03:50

كتب : FilGoal

مالي - موريتانيا

يرى كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا أن خسارة فريقه الكبيرة أمام مالي لن تحبط المرابطون في باقي مشوارهم خلال بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وفاز منتخب مالي في أولى مبارياته ببطولة أمم إفريقيا مصر 2019 على موريتانيا بنتيجة 4-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة والتي أقيمت في ملعب السويس.

وقال مارتينيز للصحفيين: "لعبنا بنفس طريقتنا وفي أول 20 دقيقة قدمنا أداء جيد، بعد ذلك استقبلنا الهدف الأول وتغيرت الأمور".

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وأوضح "بالتأكيد كانت هناك خيبة أمل كبيرة بعد الخسارة العرضية ولكن علينا أن نبدأ من الآن الاستعداد للمواجهة المقبل ضد أنجولا".

وأضاف "سنعمل من الآن على تحليل الخسارة حتى نستعد للمواجهة المقبلة ونظهر أمام أنجولا بشكل أفضل".

المدرب الفرنسي تابع تصريحاته "لاعبو موريتانيا قدموا أداء جيد وما أحدث الفارق لصالح مالي هو استغلال مهارة التسديد من مسافات بعيدة".

وأكد "ليس من السهل إيجاد تفسير واضح لهذه الخسارة الكبيرة ولكن كان علينا تفادي الكثير من الأخطاء، وبالتأكيد لن ندع هذه الخسارة تحبطنا قبل مواجهة أنجولا".

وأتم تصريحاته "لا أحمل حارس المرمى مسؤولية الخسارة لأن هناك 11 لاعبا جميعا يتحملون نتيجة المباراة".

ويشارك منتخب موريتانيا لأول مرة في تاريخ ببطولة أمم إفريقيا، وخلال مواجهة مالي دخل المرابطون تاريخ البطولة بتسجيل أول هدف والذي جاء عن طريق مختار الحسن عيد من ركلة جزاء.

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