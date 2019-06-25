مدرب مالي: لا حدود لطموحنا في أمم إفريقيا.. وسنعمل على استغلال نقاط ضعف تونس

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 03:40

كتب : عاطف شادي

مالي - موريتانيا

يؤمن محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي أن طموح فريقه في أمم إفريقيا ليس له حدود ويلعبون من أجل الوصول لأبعد مدى في البطولة.

وفاز منتخب مالي في أولى مبارياته ببطولة أمم إفريقيا مصر 2019 على موريتانيا بنتيجة 4-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة والتي أقيمت في ملعب السويس.

وقال مجاسوبا عقب المباراة للصحفيين: "سعيد بالنتيجة الكبيرة والأداء المشرف الذي عبر عن طبيعة كرة القدم في مالي".

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وأضاف "البطولة بدأت بالفعل وفريقنا يمتلك طموحا كبيرا وليس له حدود".

وأكمل "لا أحب تقييم الأداء في كل مباراة ولكن أفضل إصلاح الأخطاء والعمل على تجنبها مسقتبلا".

وأوضح "لعبنا المباراة على فترات وتركنا الكرة لمنتخب موريتانيا ونجحنا في استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف".

وعن مواجهة تونس المقبلة قال في ختام تصريحاته "هناك منافس قوي ينتظر مالي وهو المنتخب التونسي وعلينا التحضير جيدا لهذا اللقاء والعمل على استغلال نقاط الضعف عند الخصم".

وكان منتخب تونس تعادل في أولى مبارياته ببطولة أمم إفريقيا أمام أنجولا بهدف لمثله.

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