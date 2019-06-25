تعرف على مواجهات دور الـ8 في كوبا أمريكا.. سوبر كلاسيكو منتظر في نصف النهائي

اكتملت الفرق المتأهلة لدور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا البرازيل بعد وصول الثنائي أوروجواي وتشيلي.

وتأهل منتخب أوروجواي لدور الـ8 بعد الفوز على تشيلي في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من البطولة. (طالع التفاصيل)

ورغم الهزيمة ضد أوروجواي تأهل أيضا منتخب تشيلي لربع النهائي، بينما ودع الثنائي الآخر في المجموعة اليابان والإكوادور البطولة بالتعادل معا.

وبذلك أصبحت فرق دور الثمانية من البطولة هم: البرازيل وكولومبيا وأوروجواي والأرجنتين وفنزويلا وباراجواي وبيرو وتشيلي.

مواجهات دور الثمانية

ويلتقي منتخب البرازيل صاحب الأرض ومتصدر المجموعة الأولى في دور الـ8 ضد باراجواي ثالث المجموعة الثانية.

بينما يلتقي منتخب الأرجنتين وصيف المجموعة الثانية ضد فنزويلا نظيره في المجموعة الأولى.

ويلعب منتخب أوروجواي متصدر المجموعة الثالثة ضد بيرو صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وأخيرا يلتقي منتخب كولومبيا متصدر المجموعة الثانية مع تشيلي وصيف المجموعة الثالثة.

سوبر كلاسيكو منتظر؟

فوز البرازيل على باراجواي في دور الـ8 وانتصار الأرجنتين على فنزويلا يجعلنا في انتظار مواجهة نارية سوبر كلاسيكو بين السامبا والتانجو في نصف نهائي كوبا أمريكا.

على الجانب الآخر يلعب الفائز من مواجهة أوروجواي وبيرو، ضد المتأهل من مباراة كولومبيا وتشيلي.

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