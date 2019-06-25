رئيس الزمالك: صفقة القرن؟ أمير مرتضى وأحمد يعملان على إتمامها

هل يعمل الزمالك على إتمام صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية؟ الإجابة هي نعم، حسبما صرح رئيس مجلس إدارة النادي.

وعقب رئيس الزمالك على جملة "الزمالك يعمل على صفقة مدوية ستكون صفقة القرن وتُفيد الفريق بشدة" من مقدم برنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور، قائلا: "نعم يحدث ذلك".

وأضاف "أمير مرتضى منصور وأحمد مرتضى يعملان الآن على إتمام الصفقة".

وواصل "أمير وأحمد يعملان على الصفقة ويبذلان قصارى جهدهما وسيكون لهما الفضل في حالة إتمامها".

ولم يذكر رئيس الزمالك أي تفاصيل أخرى بخصوص الصفقة، سواء جنسية اللاعب أو مركزه أو الفريق الذي يلعب له.

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

بطولة أمم إفريقيا تنتهي في الـ 19 من شهر يوليو، ليعود بعدها من جديد منافسات الدوري المصري.

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ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 23 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 26 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 30 من شهر يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

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