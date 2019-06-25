ديابي: كنا نستطيع مضاعفة النتيجة أمام موريتانيا.. وننتظر تونس

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 00:35

كتب : عاطف شادي

عبد الله ديابي - مالي - موريتانيا

يعتقد عبد الله ديابي نجم منتخب مالي أن فريقه كان يستطيع مضاعفة نتيجة الفوز على موريتانيا في أمم إفريقيا.

عبدولاي ديابي

النادي : سبورتنج لشبونة

موريتانيا
مالي

وفاز منتخب مالي على موريتانيا برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا مصر 2019، في المباراة التي أقيمت بملعب السويس.

وقال عبد الله ديابي عقب المباراة: "سعيد بهذا الفوز الكبير على موريتانيا وبالتأكيد سيكون حافزا لنا في المباريات المقبلة".

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وأضاف للصحفيين: "نجحنا في استغلال أخطاء منتخب موريتانيا وكنا نستطيع تسجيل أهداف أخرى ومضاعفة النتيجة".

وعن المباراة المقبلة ضد تونس قال لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي: "أتوقع أن تكون مواجهة قوية ولكن هدفنا هو الفوز لحسم التأهل لدور الـ16".

وسجل عبد اللهديابي هدف مالي الأول في موريتانيا وفاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة بعد الفوز على موريتانيا، بينما يأتي منتخب تونس في المركز الثاني بنقطة واحدة بالاشتراك مع أنجولا بعدما انتهت مباراة الفريقين بالتعادل 1-1.

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عبد الله ديابي مالي موريتانيا أمم إفريقيا

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