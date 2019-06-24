ساسي: ما حدث من جماهير الزمالك ضد أنجولا درس.. وهذه رسالتي لهم

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 23:09

كتب : رامي جمال

تدريب خاص لـ ساسي قبل مواجهة الزمالك ونهضة بركان

وجه فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس شكره إلى جماهير ناديه الزمالك على دعمهم له ولنسور قرطاج في مباراتهم أمام أنجولا اليوم الاثنين.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

تونس

وتعادل منتخب تونس في ملعب السويس الجديد إيجابيا بهدف لمثله في إطار الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الخامسة.

وقال فرجاني ساسي لقناة "تايم سبورتس" عقب المباراة: "أشكر كل الجمهور المصري الذي حضر لدعمنا وخاصة جماهير الزمالك".

وأضاف "جمهور الزمالك قدم درسا للجميع في حب لاعبيه ودعمهم".

وتابع لاعب منتخب تونس "دعم جمهور الزمالك لنا خلال الأسبوع ويوم المباراة كان رائعا وأتمنى أن يستمروا في ذلك وهذه رسالتي لهم".

وعن التعادل مع أنجولا قال: "نتيجة ليست مرضية كنا نريد الفوز ولكننا لم نستغل الفرص التي صنعناها".

أما عن عدم مشاركته في المباراة منذ البداية قال ساسي: "ربما لأنني عائد من إصابة طويلة ولم ألعب سوى مباراة واحدة قبل البطولة فقط".

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