خيبة الأمل تسيطر على العناوين.. ماذا قالت صحف تونس عن التعادل مع أنجولا

سيطرت خيبة الأمل على الصحف والمواقع التونسية إثر تعادل نسور قرطاج إيجابيا بهدف لمثله مع أنجولا في أول جولات كأس أمم إفريقيا 2019.

منتخب تونس تقدم في النتيجة عن طريق يوسف المساكني من ركلة جزاء لكنه لم يستطع الحفاظ على تقدمه ليستقبل هدفا من داجمالا كامبوس ويفرط في ثلاث نقاط هامة في بداية مشواره في البطولة.

فماذا قالت صحف ومواقع تونس عن التعادل؟

موقع إذاعة "ديوان إف إم" جاء عنوانه كالتالي "كان 2019: تونس تتعادل أمام أنجولا".

أما إذاعة "موزاييك إف إم" فقال: "المنتخب يفتتح مشواره في الكان بالتعادل".

وفي السياق ذاته عنون موقع "آخر خبر أون لاين" التالي" تونس تكتفي بالتعادل أمام أنجولا".

ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" تصريحات مجمعة للاعبي نسور قرطاج تحت عنوان " لاعبو المنتخب: ما كانش نهارنا.. والتدارك أمام مالي".

وأكد وهبي الخزري أن المنتخب التونسي تركيزه كله الآن منصب على ملاقاة مالي يوم الجمعة المقبلة.

وقال رامي البدوي: "مردودنا لم يكن كالعادة مما تسبب في خسارة نقطتين والاكتفاء بنقطة واحدة أمام أنجولا ومازال أمامنا مباريات لتدارك ما حدث".

فيما قال فرجاني ساسي: "نتمتع بكافة المؤهلات التي تساعدنا على الانتصار في المباراتين المقبلتين وينقصنا فقط اللعب بجهد أكبر".

ووعد يوسف المساكني في حديثه الذي نقله موقع "آخر خبر أونلاين" جماهير منتخب بلاده بأن الأداء في المباريات المقبلة سيكون أفضل مما حدث ضد أنجولا.

وعقب فوز وهبي الخزري بجائزة رجل المباراة انتقد اللاعب التونسي السابق زبير بية ذلك الأمر وقال في حديثه الذي نقله موقع "الصريح" عقب اللقاء: "الخزري قدم أسوأ مباراة له".

وأتم "آلان جيريس المدرب أجبر إلياس السخيري وكشريدة على اللعب في غير مراكزهما".

























































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المساكنى: أداء تونس سيتحسن في المباريات المقبلة