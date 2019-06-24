نبيل معلول غاضبا بعد تعادل تونس: غياب علي معلول أثر على المنتخب

لم يقدر نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس على إخفاء غضبه الشديد من آلان جيريس مدرب المنتخب الحالي، بسبب قرار استبعاد علي معلول.

منتخب تونس تعثر بالتعادل الإيجابي أمام منتخب أنجولا بهدف لكل منتخب في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

منتخب تونس لم يظهر أبدا بالشكل المنتظر، مما جعل نبيل معلول يظهر غضبه الشديد خلال تواجده في استوديو بي إن سبورتس.

في البداية تحدث نبيل معلول عما دار في المباراة قائلا: "سأتحدث هنا كشخص غيور على المنتخب التونسي وليس كمدرب سابق. كرة القدم لا تعتمد فقط على الأسماء".

وأضاف "انتقدت ميسي منذ يومين وقلت أنه كان خارج نطاق الخدمة. واليوم عدد كبير من لاعبي تونس كانوا خارج الخدمة أيضا".

وواصل "إذا أردت أن تنتصر لابد لك ألا تعتمد على الأسماء فقط. مهما كان اسم اللاعب، لابد من إخراجه إذا كان سيئا".

وأشار "نعيم السليتي كان أفضل لاعب من الثلاثي الهجومي ولا أعرف لماذا خرج من الملعب والنتيجة تعادل 1-1. الأمر ليس صعبا على الإطلاق كان يجب خروج رامي البيدوي ونقل وجدي كشريدة لمركز الظهير الأيمن ومشاركة أنيس البدري وتصبح الخطة 4-2-3-1".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك كان يجب عدم استمرار يوسف المساكني لمدة 90 دقيقة في المباراة بسبب عودته مؤخرا من إصابة الرباط الصليبي".

وتطرق نبيل معلول للحديث عن قرار استبعاد علي معلول، قائلا: "غياب علي معلول أثر على منتخب تونس".

وأوضح "التفاهم يكون كبيرا للغاية بين علي معلول ويوسف المساكني. معلول يجعله يتحرر هجوميا. هو يُحرر المنطقة اليسرى بالكامل".

وأشار "لم نر أسامة الحدادي – بديل علي معلول – في منطقة جزاء أنجولا إلا مرة وحيدة أو مرتين فقط".

وأتم "الكرة للأفضل ولمن يستحق وليس لمجرد الأسماء المعروفة فقط".

افتتح يوسف المساكني أهداف المباراة لتونس من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وأدرك منتخب أنجولا التعادل عن طريق داجمالا كامبوس في الدقيقة 73.

ويلعب منتخب تونس أمام منتخب مالي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة يوم الجمعة، بينما يلعب منتخب موريتانيا أمام منتخب أنجولا يوم السبت.

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