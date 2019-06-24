مران منتخب مصر - واقي الأنف يلازم حجازي لليوم الثاني على التوالي

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 20:45

كتب : عاطف شادي

مران منتخب مصر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

خاض لاعبو منتخب مصر المران المسائي لليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية مساء الجمعة.

مصر افتتحت مشوارها في كأس الأمم الإفريقية 2019، بانتصار 1-0 على زيمبابوي، في انتظار مباراة الجولة الثانية أمام الكونغو الديمقراطية.

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المران الذي أقيم على استاد الكلية الحربية في القاهرة، كان مفتوحا لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة.

جميع اللاعبين الـ23 شاركوا في المران بلا استثناء، إذ لا يعاني أي منهم من إصابات.

أما أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري، فظهر مرتديا واقي أنف لليوم الثاني على التوالي، وشارك بشكل طبيعي.

وحضر المران كل من كرم كردي ودينا الرفاعي من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لدعم اللاعبين وتحفيزهم.

المنتخب المصري سيخوض مرانه الأخير قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية في التاسعة من مساء غدا الثلاثاء، قبل أن يخوض مباراته في استاد القاهرة يوم الأربعاء.

مصر تحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق الأهداف خلف أوغندا.

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