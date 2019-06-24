وهبي الخزري رجل مباراة تونس وأنجولا

حصل وهبي الخزري نجم منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد أنجولا ضمن الجولة الأولى لمجموعات أمم إفريقيا.

وتعادل منتخب تونس بهدف لمثله ضد أنجولا ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا مصر 2019. في المباراة التي أقيمت بملعب السويس.

منتخب تونس تقدم من ركلة جزاء سددها القائد يوسف المساكني، قبل أن يتعادل داجمالا كامبوس لمنتخب أنجولا.

الخزري لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي شارك في المباراة بالكامل وقدم أداء جيد رغم تراجع مستوى نسور قرطاج في الشوط الثاني ما سمح لأنجولا بتسجيل التعادل.

وتسلم الخزري جائزة أفضل لاعب في المباراة من اللجنة المنظمة للبطولة عقب انتهاء المواجهة.

منتخب تونس يلعب في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة ضد مالي يوم 28 يونيو الجاري، ثم تواجه موريتانيا يوم 2 يوليو في نهاية دور المجموعات.

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