معسكر الزمالك ينطلق الثلاثاء.. والأبيض يسافر إلى قبرص الإثنين المقبل

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 20:19

كتب : FilGoal

الزمالك - الإنتاج الحربي

قرر خالد جلال المدير الفني للزمالك انطلاق معسكر إعداد الفريق الأبيض غدا الثلاثاء في مدينة السادس من أكتوبر.

ويسعد الزمالك لاستكمال الدوري المصري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، ومن ثم انطلاق الموسم الكروي المقبل 2019/2020.

ويستمر الزمالك في معسكره بمدينة السداس من أكتوبر حتى يوم السبت المقبل ويتخلله مباراة ودية أمام فريق البطل الأوليمبي يوم الجمعة.

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على أن يحصل اللاعبين على راحة لمدة يوم واحد فقط ثم يسافر الفريق بالكامل إلى قبرص لبدء المعسكر الأوروبي للزمالك.

وحرص الجهاز الفني للزمالك على خضوع اللاعبين لقياسات بدنية على هامش المران الجماعي اليوم للوقوف على المستوى البدني لهم بعد نهاية فترة الراحة السلبية.

كما تم تصعيد الظهير الأيمن الشاب أحمد عيد وهو من مواليد 2001 ليتدرب مع الفريق الأول للزمالك.

ويتبقى للزمالك في الدوري المصري 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي يخوضهم عقب نهاية أمم إفريقيا.

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