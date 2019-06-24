سيدورف يتحدث عن إصابة لاعبه في عضلة القلب وأزمة معسكر الكاميرون

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 20:18

كتب : ياسر الشريف

كلارنس سيدورف - الكاميرون

أبدى كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، أسفه لابتعاد لاعبه جوريل تاجوي عن كأس الأمم الإفريقية لإصابة في عضلة القلب.

الكاميرون حاملة اللقب تفتتح مبارياتها في كأس الأمم الإفريقية 2019، بمواجهة غينيا بيساو غدا الثلاثاء على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وتلقى المعسكر الكاميروني صدمة قوية اليوم الإثنين، بعد ثبوت وجود خلل في الشريان التاجي للمهاجم تاجوي، مما يشكل خطورة على حياته.

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وصرّح سيدورف في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الغد: "الأمور سارت على ما يرام، ولم يحزنني شخصيا سولا استبعاد جوريل تاجوي الذي ظهرت مشاكل في عضلة قلبه".

وأضاف: "لم يسعفنا الوقت لتسجيل لاعب بديل، قدّمنا طلبا للاتحاد الإفريقي حتى نستبدله، وننتظر الرد".

وشدد سيدورف على عدم تأثُر معسكره بإضراب اللاعبين وتأخر الوصول إلى مصر للمشاركة في البطولة لخلافات مادية مع الاتحاد الكاميروني.

وقال سيدورف: "منتخب الكاميرون على أتم الاستعداد للبطولة".

مضيفا: "المشاكل التي أحاطت بمعسكر المنتخب لم تؤثر فينا".

وأتم: "هدفنا تحقيق البطولة، نسعى بكل قوة لتحقيق هذا الهدف والبداية مع مباراة الغد أمام غينيا بيساو".

الكاميرون توجت بالنسخة الماضية بعد فوزها 2-1 على مصر في النهائي، وهو لقبها الخامس في البطولة.

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