مؤتمر مدرب غينيا بيساو: نشعر بالفخر لوجودنا في مصر.. وقائد الفريق: لا نخشى الكاميرون وغانا

أعرب باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو عن شعوره بالفخر لوجود بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019.

ويلعب منتخب غينيا بيساو في المجموعة السادسة التي تقام مبارياتها في الإسماعيلية بجوار كل من غانا والكاميرون وبنين.

وتحدث كاندي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قبل لقاء الكاميرون غدا الثلاثاء قائلا: "هذه هي المشاركة الثانية لنا في تاريخنا في البطولة".

وتابع "نعيش في سعادة غامرة من الأجواء الرائعة للبطولة في مصر ونسعى لتقديم مستوى مميز يذكر الجميع بنا".

وعن مواجهة الكاميرون قال: "سنسعى للخروج بأفضل نتيجة ممكنة فالمباراة صعبة للغاية".

فيما قال قائد الفريق توماس زيزينهو: "نحترم الكاميرون وغانا ولكننا لا نخشاهم لأنه لو تسلل إلينا لشعور بالخوف فسنخسر كل شيء".

وأتم "دعونا نلعب ونرى كيف ستسير الأمور فنحن سنركز في كل مباراة بشكل منفرد والآن نركز على لقاء الكاميرون فقط".

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