مؤتمر مدرب غينيا بيساو: نشعر بالفخر لوجودنا في مصر.. وقائد الفريق: لا نخشى الكاميرون وغانا

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 19:28

كتب : ياسر الشريف

غينيا بيساو

أعرب باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو عن شعوره بالفخر لوجود بلاده في كأس أمم إفريقيا 2019.

ويلعب منتخب غينيا بيساو في المجموعة السادسة التي تقام مبارياتها في الإسماعيلية بجوار كل من غانا والكاميرون وبنين.

وتحدث كاندي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الاثنين قبل لقاء الكاميرون غدا الثلاثاء قائلا: "هذه هي المشاركة الثانية لنا في تاريخنا في البطولة".

أخبار متعلقة

مدرب جنوب إفريقيا: الحرارة أثرت علينا.. سنلعب على الفوز أمام المغرب مدرب كوت ديفوار: لم نضع زاها على مقاعد البدلاء بسبب لقاء المغرب.. المنافسة قوية مدرب بنين: تلقيت ضربة موجعة قبل مواجهة غانا

وتابع "نعيش في سعادة غامرة من الأجواء الرائعة للبطولة في مصر ونسعى لتقديم مستوى مميز يذكر الجميع بنا".

وعن مواجهة الكاميرون قال: "سنسعى للخروج بأفضل نتيجة ممكنة فالمباراة صعبة للغاية".

فيما قال قائد الفريق توماس زيزينهو: "نحترم الكاميرون وغانا ولكننا لا نخشاهم لأنه لو تسلل إلينا لشعور بالخوف فسنخسر كل شيء".

وأتم "دعونا نلعب ونرى كيف ستسير الأمور فنحن سنركز في كل مباراة بشكل منفرد والآن نركز على لقاء الكاميرون فقط".

اقرأ أيضا:

فوز تاريخي لـ كوت ديفوار

فيديو في الجول - قمصان الكاميرون المرعبة وخسارة لقب أمام 120 ألف متفرج ضمن كوابيس مصر في أمم إفريقيا

فيديو في الجول - تونس بقائمة قوية للمنافسة على اللقب

رسميا - الكاميرون تستبعد مهاجمها بسبب الخطر على حياته.. والتماس للكاف لاستبداله

تحليل في الجول - بعيدا عن حرارة الجو.. ما الذي أخر هدف المغرب ضد ناميبيا

غينيا بيساو مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحمد حسن يكشف لـ في الجول سر تلقيبه بلقب "الصقر" ساعة | مصر 2019
مباشر كوبا أمريكا - تشيلي (0)-(0) أوروجواي.. الشوط الثاني ساعة | أمريكا
رئيس الزمالك: صفقة القرن؟ أمير مرتضى وأحمد يعملان على إتمامها ساعة | مصر
ديابي: كنا نستطيع مضاعفة النتيجة أمام موريتانيا.. وننتظر تونس ساعة | مصر 2019
صواريخ مالي تدمر موريتانيا 2 ساعة | مصر 2019
اليوم الإفريقي - حامل اللقب لمداواة قلب مكلوم.. وحضور رئاسي 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك