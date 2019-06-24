مدرب جنوب إفريقيا: الحرارة أثرت علينا.. سنلعب على الفوز أمام المغرب

يرى ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن درجة الحرارة العالية أثرت على أداء منتخبه ومنتخب كوت ديفوار.

منتخب كوت ديفوار انتصر على منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء عن طريق جوناثان كودجيا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب جنوب إفريقيا: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد في أول ربع ساعة بسبب عدم السرعة في اتخاذ القرارات".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "واجهنا مشكلة في التحضير ونقل الكرة من الخلف للأمام، ولكن أدائنا تحسن في الشوط الثاني".

وواصل "درجة الحرارة أثرت علينا وفي النهاية اهتزت شباكنا من كرة ثابتة. استحوذنا على الكرة في الشوط الثاني ولم ننجح في ترجمة الاستحواذ لأهداف".

وأشار " سنعالج أخطائنا وسنلعب على الانتصار أمام المغرب وناميبيا. سنلعب بمنتهى الجدية وسنعمل على استغلال الفرص والانتصار".

وحقق منتخب كوت ديفوار أول 3 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع المغرب في كل شيء، فيما يظل رصيد جنوب إفريقيا خاليا من النقاط بالتساوي مع ناميبيا.

كوت ديفوار تصطدم بالمغرب في قمة المجموعة يوم الجمعة المقبل، وفي اليوم نفسه ستسعى جنوب إفريقيا للاستفاقة على حساب ناميبيا.

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