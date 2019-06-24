فوز تاريخي لـ كوت ديفوار

على أرض استاد السلام، حقق منتخب كوت ديفوار ما فشل في فعله طوال تاريخه، وانتصر أخيرا على جنوب إفريقيا.

كوت ديفوار هزمت جنوب إفريقيا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، في كأس الأمم الإفريقية 2019.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة جوناثان كودجيا مهاجم أستون فيلا، في الشوط الثاني من المباراة.

هدف ⚽️ كودجيا يبدع هذه المرة ويهز شباك الحارس ويليامز من هجمة مرتدة سريعة.



🇨🇮 1 - 0 🇿🇦#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/A0nLXLDX0D — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 24, 2019

لترفع كوت ديفوار رصيدها إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع المغرب في كل شيء، فيما يظل رصيد جنوب إفريقيا خاليا من النقاط بالتساوي مع ناميبيا.

كوت ديفوار تصطدم بالمغرب في قمة المجموعة يوم الجمعة المقبل، وفي اليوم نفسه ستسعى جنوب إفريقيا للاستفاقة على حساب ناميبيا.

6 مواجهات سابقة جمعت الطرفين، وجاء تفوق جنوب إفريقيا في مناسبتين، مقابل 4 تعادلات، ليكون هذا الفوز هو الأول لـ كوت ديفوار.

منتخب كوت ديفوار تحت قيادة مدربه الوطني إبراهيم كامارا كان الأكثر خطورة طوال المباراة، بقيادة نجمه نيكولاس بيبي الذي بدأ المباراة على حساب ويلفريد زاها.

بيبي ظاهرة نادي ليل، هدد مرمى جنوب إفريقيا بعنف في الدقيقة 30، عندما نفذ ركلة حرة مباشرة ارتدت من العارضة.

الخطورة الإيفوارية لم تتوقف، فانفرد جوناثان كودجيا بمرمى جنوب إفريقيا في الدقيقة 32، وسدد كرة قوية للغاية تصدى لها رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا بأعجوبة.

هذا الصمود لم يدم في الشوط الثاني، عندما تلقى كودجيا تمريرة عرضية مميزة من ماكس جراديل، لم يعان هذه المرة في إيداعها الشباك وإعلان التقدُم لبلاده بالدقيقة 65.

في الدقيقة 69 ظهر زاها نجم كريستال بالاس، وحل بديلا لـ جان ميشيل سيري في تغيير هجومي.

بيبي لم يتوقف عن إرسال القذائف الصاروخية من الركلات الحرة المباشرة، فهدد مرمى جنوب إفريقيا بيسراه التي لا تخطىء من جديد قبل دقيقة على نهاية المباراة، لكن الحارس ويليامز واصل تألقه وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

جنوب إفريقيا التي لم تُظهِر وجها هجوميا بارزا طوال المباراة، كادت أن تدرك التعادل بتسديدة مباغتة من سيبوسيسو فيلاكازي.

لتحقق كوت ديفوار أول فوز في المنافسات وتزاحم المغرب على صدارة المجموعة.













































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