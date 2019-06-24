مدرب كوت ديفوار: لم نضع زاها على مقاعد البدلاء بسبب لقاء المغرب.. المنافسة قوية

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 19:14

كتب : عاطف شادي

إسماعيل تراوري - جوناثان كودجيا - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - الصورة من صحيفة ذا جارديان

تحدث إبراهيم اكمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عقب انتصار المنتخب أمام جنوب إفريقيا، مشيرا إلى "هناك بعض الأمر لم تسير كما أريد".

منتخب كوت ديفوار انتصر على منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء عن طريق جوناثان كودجيا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب كوت ديفوار "المواجهة أمام جنوب إفريقيا كانت صعبة للغاية. المنافسة ستكون قوية في المجموعة بسبب وجود منتخب المغرب".

أخبار متعلقة

قائد الأفيال رجلا لمباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا فوز تاريخي لـ كوت ديفوار مؤتمر أيو: نحمل ذكريات رائعة في الإسماعيلية.. نريد تكرار ما حدث قبل 10 أعوام مدرب بنين: تلقيت ضربة موجعة قبل مواجهة غانا

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عن سبب عدم البدء بـ ويلفريد زاها، قائلا: "لم نضع زاها على مقاعد البدلاء بسبب لقاء المغرب وليس مهما من يشارك ومن لا يُشارك. الانتصار هو الأهم".

وتابع "راضي عن الأداء ولكن هناك بعض الأمور لم تسر كما أريد".

وأردف "ولكننا نجحنا في حماية مرمانا بشكل جيد. الجيل الحالي من المنتخب يضم مجموعة كبيرة من الشباب".

وأتم "نسعى لتقديم عروض جيدة في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية".

لترفع كوت ديفوار رصيدها إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع المغرب في كل شيء، فيما يظل رصيد جنوب إفريقيا خاليا من النقاط بالتساوي مع ناميبيا.

كوت ديفوار تصطدم بالمغرب في قمة المجموعة يوم الجمعة المقبل، وفي اليوم نفسه ستسعى جنوب إفريقيا للاستفاقة على حساب ناميبيا.

طالع أيضا:

رسميا - بسبب الخطر على حياته.. استبعاد مهاجم الكاميرون

ضربة قوية لـ السنغال في أمم إفريقيا

ماني: مستعد لمقايضة لقب دوري الأبطال للفوز بـ كأس الأمم

تجول داخل غرفة ملابس منتخب تونس

ماذا قدم حكيم زياش في أولى مباريات المغرب في البطولة

مصر 2019 كوت ديفوار جنوب إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

أحمد حسن يكشف لـ في الجول سر تلقيبه بلقب "الصقر" ساعة | مصر 2019
مباشر كوبا أمريكا - تشيلي (0)-(0) أوروجواي.. الشوط الثاني ساعة | أمريكا
رئيس الزمالك: صفقة القرن؟ أمير مرتضى وأحمد يعملان على إتمامها ساعة | مصر
ديابي: كنا نستطيع مضاعفة النتيجة أمام موريتانيا.. وننتظر تونس ساعة | مصر 2019
صواريخ مالي تدمر موريتانيا 2 ساعة | مصر 2019
اليوم الإفريقي - حامل اللقب لمداواة قلب مكلوم.. وحضور رئاسي 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك