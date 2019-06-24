مدرب كوت ديفوار: لم نضع زاها على مقاعد البدلاء بسبب لقاء المغرب.. المنافسة قوية

تحدث إبراهيم اكمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عقب انتصار المنتخب أمام جنوب إفريقيا، مشيرا إلى "هناك بعض الأمر لم تسير كما أريد".

منتخب كوت ديفوار انتصر على منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء عن طريق جوناثان كودجيا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب كوت ديفوار "المواجهة أمام جنوب إفريقيا كانت صعبة للغاية. المنافسة ستكون قوية في المجموعة بسبب وجود منتخب المغرب".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عن سبب عدم البدء بـ ويلفريد زاها، قائلا: "لم نضع زاها على مقاعد البدلاء بسبب لقاء المغرب وليس مهما من يشارك ومن لا يُشارك. الانتصار هو الأهم".

وتابع "راضي عن الأداء ولكن هناك بعض الأمور لم تسر كما أريد".

وأردف "ولكننا نجحنا في حماية مرمانا بشكل جيد. الجيل الحالي من المنتخب يضم مجموعة كبيرة من الشباب".

وأتم "نسعى لتقديم عروض جيدة في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية".

لترفع كوت ديفوار رصيدها إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع المغرب في كل شيء، فيما يظل رصيد جنوب إفريقيا خاليا من النقاط بالتساوي مع ناميبيا.

كوت ديفوار تصطدم بالمغرب في قمة المجموعة يوم الجمعة المقبل، وفي اليوم نفسه ستسعى جنوب إفريقيا للاستفاقة على حساب ناميبيا.

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