مدرب بنين: تلقيت ضربة موجعة قبل مواجهة غانا

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 19:11

كتب : ياسر الشريف

ميشيل دوساييه

تأسف ميشيل دوساييه المدير الفني لمنتخب بنين، على إصابة لاعبه ستيفان سيسينيو، قبل مواجهة غانا.

بنين تفتتح مبارياتها في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمواجهة غانا غدا الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وصر ح دوساييه: "ندرك قوة منتخب غانا القادر على الوصول بعيدا في كل البطولات التي يشارك فيها".

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وأضاف المدرب الفرنسي: "لكن بنين ليست تحت الضغط، وهذا ما تحدثت بشأنه مع اللاعبين، خصوصا أن مجموعتنا تضم حامل اللقب الكاميرون أحد كبار القارة".

وواصل كاشفا عن طموح منتخبه: "طموح بنين سيتوقف عند عبور الدور الأول، خاصة في وجود عمالقة القارة إلى جوار مصر صاحبة الأرض والجمهور".

واختتم متأسفا: "لقد تلقيت ضربة موجعة بغياب ستيفان سيسينيو، واحتجت وقتا طويلا لتجهيز البديل قبل الحضور إلى مصر".

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